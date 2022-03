Vitali Kliciko: Serviciile esenţiale funcţionează la Kiev, dar trupele ruse se apropie de oraş

Preşedintele Volodimir Zelenski a numit un responsabil militar pentru capitală, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Pe măsură ce inamicul se apropie, situaţia la Kiev devine tot mai periculoasă. Combatanţii noştri, unităţile de Apărare Teritorială luptă eroic pentru pământul nostru. Ne consolidăm apărarea. Se instalează fortificaţii şi posturi de control la intrările în oraş. Şi vă îndemn pe toţi să rămâneţi calmi. Vă rog, nu ieşiţi decât dacă auziţi sirena de raid aerian'', a spus Kliciko într-un mesaj adresat locuitorilor capitalei ucrainene.



Satellite imagery shows Russian forces advancing toward Kyiv, with a main vehicle convoy east of Antonov airport; Russian airborne forces in town of Zdvyzhivka; and a convoy of logistics and resupply vehicles southeast of Ivankiv. ????: @Maxar

