Rudele unui bărbat cu AVC acuză medicii de la Spitalul Județean Constanța: „Nimeni nu se uită la el. Absolut nimeni”

Familia bărbatului spune că abia după trei ore de la sosire medicii l-au preluat pentru a-i face o tomografie. Rezultatul testului nu a fost interpretat, așa că pacientul ar fi stat cinci ore în total fără să primească îngrijiri medicale.

De cealaltă parte, reprezentanții spitalului spun că bărbatul a fost internat și a primit și medicamente.

Imaginile sunt filmate de soția bărbatului de 60 de ani pe holurile Spitalului Județean din Constanța. Acesta a ieșit din tura de noapte luni dimineață, a dormit câteva ore, iar la prânz i-a crescut brusc tensiunea, spun membrii familiei, care au sunat imediat la 112.

Florentina Ali – soția bărbatului: „Am chemat salvarea, l-au stabilizat în salvare în jur de ora 2, este internat în spital la monitorizare, pur și simplu nu i-au făcut nimic, a rămas cu perfuziile din salvare. Are accident vascular cerebral, situația i s-a agravat cumplit.”

Claudia Tatarici – purtătorul de cuvânt al SAJ Constanța: „Pacientul fiind cunoscut cu probleme cardiace. La locul solicitării s-a deplasat o ambulanță SAJ B2, a fost găsit un pacient care prezenta simptomatologie neurologică, a fost evaluat de colegii noștri, i s-a administrat o perfuzie și a a fost transportat la Spitalul Județean.”

La spital, bărbatul ar fi așteptat mai bine de trei ore până să i se facă o tomografie computerizată.

Florentina Ali – soția bărbatului: „Am încercat să vorbesc cu domnișoara medic de gardă care așteaptă rezultatul de la CT, am stat trei ore și ceva să vină la CT, când ne ducem la CT mai erau 3-4 persoane la CT și am stat și am așteptat până i-a venit rândul.”

A făcut o criză chiar la tomografie

În timpul tomografiei computerizate bărbatului i s-ar fi făcut rău, spune soția.

Florentina Ali – soția bărbatului: „Îi făceau observație că se zbate, că să stea cuminte, deci era în criză efectiv. Soțul, la ora actuală, față de cum l-am adus, arată ca un robot. Mâinile, picioarele nu și le poate controla.”

Daniela Măgureanu – fiica bărbatului: „Nimeni nu se uită la el. Absolut nimeni. E din ce în ce mai grav, i-a dat asistenta o injecție ceva, s-a simțit mai bine, aici stă de cel puțin cinci ore și nu l-a băgat nimeni în seamă. Nu ne cunoaște, nu poate să se uite la noi, gesturi și mișcări care nu și le mai poate controla.”

Familia susține că bărbatul nu a fost văzut de niciun medic ore în șir și nu a primit niciun fel de tratament. Reprezentanții Spitalului Județean din Constanța susțin contrariul.

Crina Kibedi – purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța: „Pacientul a urmat un plan de investigații, inclusiv investigații imagistice, a fost evaluat clinic și biologic. Până la primirea rezultatelor a fost în permanență monitorizat și a primit tratament”. simptomatic. În prezent este conștient, cooperant, stabil hemodinamic, a fost internat pentru supraveghere și tratament."

Reprezentanții Spitalului Județean din Constanța spun că familia bărbatului a fost informată despre starea pacientului în tot acest timp.

