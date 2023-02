Românul plasat de Rusia pe lista „agenților străini”. „Sunt într-o companie foarte onorabilă”

Acest lucru s-ar fi întâmplat pe 16 iunie 2021, a dezvăluit el miercuri, într-o postare pe Facebook.

”Autoritățile de la Moscova m-au pus pe lista „agenților străini” (inoagent) la 16 iunie 2021. Urmează să fiu inclus în „registru”. M-au pus pe listă în aceeași zi cu generalul în rezervă Ben Hodges. Sunt într-o companie foarte onorabilă, alături de oameni politici din diverse generații (fostul premier Kasianov, Hodorkovski, Ilia Azar, Ilia Iașin, Oleg Kașin etc), de ziariști, profesori sau comentatori ruși de top (alături de unii dintre ei am lucrat în timp, fie la Moscova, în office BBC, fie prin alte țări): Konstantin Eggert, Ekaterina Șulman, Sașa Golț, Andrei Zubov, Vladislav Inosemțev, Maksim Kaț etc). Lista a fost publicată astăzi, 8 februarie, în „Vajnîie istorii”, a scris Armand Goșu.

Armand Goșu este istoric, analist pentru spaţiul ex-sovietic şi conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe Politice de la Universitatea Bucureşti.

Potrivit CV-ului său, Goșu și-a susținut teza de doctorat în istoria Rusiei la Universitatea din Moscova, în aprilie 1998. Teza a fost susţinută în şedinţă publică a Catedrei de Istoria Rusiei și a obținut specializarea în istoria politicii externe a Imperiului rus.

