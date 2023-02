Românul care compune muzică pentru artiștii din SUA. Aproape toate albumele la care a lucrat au fost nominalizate la Grammy

Sergiu Gherman, un român din Oradea, emigrat în SUA de mai bine de zece ani, produce muzică pentru unii dintre cei titrați artiști de peste Ocean, printre care Kendrick Lamar, SZA, Rich Brian și H.E.R.

Aproape toate albumele pentru care a lucrat au primit o nominalizare la Premiile Grammy.

Sergiu Gherman locuiește acum în Los Angeles, după ce prima parte a carierei și-a petrecut-o în România, unde a produs muzică sub numele de Rappy. El a stat de vorbă cu Marian Andrei, realizatorul emisiunii I Like IT de la PRO TV.

Pentru “Mr. Morale and the Big Steppers” al lui Kendrick Lamar a venit și primul premiu Grammy din cariera lui. A lucrat la două piese, “Aunties Diaries“ și “Mirror”.

Sergiu Gherman, producător muzical: "Când s-a auzit numele lui Kendrick Lamar, parcă timpul s-a oprit. M-am gândit la familie, la frățiorul meu mic, la bunici, la părinți. Am fost un pic copleșit de emoție. Nimic nu mai conta. Deși Grammy nu mi se pare cel mai important lucru- să ai o ștampilă de acest fel-, ci să apreciezi procesul care te duce aici. Adică momentul în care ești în studio sau momentul în care te zbați să faci un lucru, sau momentul în care nu ești inspirat sau în zilele în care îți vine să nu mai faci nimic."

“M-am mutat în Los Angeles cu câteva sute de dolari în buzunar”

Sergiu Gherman spune că a plecat în State cu bani puțini. În primii ani a stat în Chicago, unde locuiește tatăl său.

Sergiu Gherman: “Am încercat de vreo trei ori să mă mut în Los Angeles. Abia a patra oară am reușit. Cred că aveam câteva sute de dolari în buzunar. Aveam doar două cunoștințe pe aici și am zis “băi, astăzi facem treabă”.

Sergiu are o metodă inedită de lucru. Nu le dă artiștilor piese gata făcute, ci preferă să petreacă multe ore în studio, într-un soi de jam session, până când vin ideile bune.

