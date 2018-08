Românul care a pierdut pariul cu Dragnea: Îmi pare rău că nu pot fi la miting

Inquam Photos/ Octav Ganea

Românul care a pierdut un pariu cu Liviu Dragnea și a emigrat ulterior în Statele Unite spune că îi pare rău că nu poate participa la mitingul diasporei din Piața Victoriei.

Într-un interviu acordat Europa FM, Bogdan Lungu a spus că i se pare ușor să trăiască în New York și că va reveni în România doar în vacanță.

”Aici, am găsit ce cautam. Dacă muncești și ești corect nu te doare capul, ca în țară. Infrastructura e ok, spitalele sunt ok, singura grijă este să muncești. Atât. Mi se pare foarte ușor a trăi aici. Îmi pare foarte rău că nu pot fi acolo. Cred că de pe 9 veneam acolo. În 28 de ani, eu nu am văzut guvern mai preocupat de legile justiției și de infractori ca acum”, a declarat acesta, conform europafm.ro.

