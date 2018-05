Bărbatul care a pierdut pariul pe bere cu Dragnea a plecat în SUA: ”Mândru că sunt român”

Facebook/ Bogdan Lungu

Bogdan Lungu, gălățeanul care a pierdut un pariu cu liderul PSD, Liviu Dragnea, și a venit până la sediul PSD din București să aducă naveta de bere promisă, a plecat din țară.

Bogdan Lungu a ajuns în SUA, așa cum, de altfel, menționase cu ocazia vizitei în București.

Vineri, Bogdan Lungu a postat pe Facebook o fotografie cu el în New York, în care ține tricolorul în mână. Fotografia este însoțită de mesajul: ”Așa cum am spus, am plecat! Mândru că sunt român!”

Pe 1 mai, Liviu Dragnea a fost provocat să demonstreze că el îşi scrie postările de pe rețeaua de socializare, miza fiind o navetă cu bere. Ulterior, liderul PSD a postat un selfie cu el la volanul maşinii, întrebând "cum rămâne cu naveta cu bere” promisă şi spunând că îl aşteaptă pe bărbat luni la sediul PSD din Kiseleff cu mici, urmând ca gălățeanul să aducă berea.

Inquam Photos/ Octav Ganea

În urma pariului, șoferul din Galați a adus o ladă cu bere, în timp ce liderul PSD a oferit mici.

Bogdan Lungu a refuzat să mânânce din micii lui Dragnea, fiind un contestatar al guvernării PSD. În schimb, acesta l-a provocat pe șeful social-democrat la un nou pariu, tot pe o ladă de bere: că PSD nu va inaugura mai mult de 150 de km de autostradă până în 2020.

Dragnea a acceptat din nou provocarea, fiind convins că se vor inaugura mai mult de 150 de kilometri.

Inquam Photos/ Octav Ganea

