Românii nevaccinați, dar testați, care se întorc în țară, sunt revoltați de carantină. „Suntem discriminați”

Aproape 42.000 de persoane care au intrat în țară au completat noul certificat digital de localizare.

Formularul elimină triajul epidemiologic făcut până acum de angajații Direcţiei de Sănătate Publică. 16.000 de oameni, nevaccinați, care s-au întors din țări cu risc, au intrat direct în carantină. Iar traficul de la frontiera de vest s-a ameliorat luni simțitor!

„-Mie mi-a venit mesaj, 14 zile carantină.

- Aaa - Mi-a venit imediat.

- Care-i, ce SMS ai primit de la ei? Ia să văd şi eu. Ție ți-a dat hârtie, mie nu mi-a dat nimic ..." vorbeau oamenii, abia intrați în România.

Turiștii care au intrat luni în țară, prin Vama Borș, erau încă nedumeriți. Majoritatea nu aveau completat certificatul de călătorie online.

„Nu am reușit să-l fac, pentru că m-a depășit, am ajuns la urmă, să-l autentific, și nu am putut. Mai cerea ceva care mă depășește. Mai avem încă 24 de ore, din momentul în care intri, să-l refac, să-l trimit la DSP."

„L-am completat, dar l-am completat greșit. L-am completat cu "tranzit" și acuma-l refacem."

„ Mi l-o cerut, dar nu l-am avut. Tre să-l completez de-acuma", spuneau oamenii.

Persoanele vaccinate nu mai opresc la ghișeul Direcției de Sănătate Publică, însă ceilalți sunt luați în evidență și primesc notificarea de carantinare.

„L-am completat și mi-a venit mesajul: 14 zile carantină."

„Să ne carantinăm singuri, asta vrea să facă. Să nu zică că ne-o băgat ei în carantină."

„Prin prezenta decizie ...14 zile de carantină. Exact cât am concediu, asta e. Am test, dar n-am vaccinul. Suntem discriminați" explică oamenii, revoltați.

Cei care nu completează certificatul la timp riscă amenzi de până la 3.000 de lei.