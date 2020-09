Românii mănâncă tot mai multă carne de porc. Cum fac față restaurantele cererii tot mai mari

Preferințele pentru costițe și ceafă la grătar se reflectă și în datele oficiale, care arată că mâncăm tot mai multă carne de porc.

Față de anul 2000, de pildă, consumul s-a dublat, iar în perioada 2014 - 2018, a crescut cu aproape zece kilograme pe cap de locuitor. Asta se întâmplă deoarece s-au schimbat gusturile, spun bucătarii. Românii au descoperit în număr mare delicioasele coaste, pregătite cu sosuri și arome.

Pentru bucătari este o adevărată plăcere să inventeze noi reţete de coaste. Comenzile sunt în creştere.

Bucătar: „Noi folosim pasta de ardei, folosim cimbru, punem puţin usturoi, punem puţin piper. O tehnică de gătit slow cooking, adică gătit la temperatură joasă şi timp îndelungat. Sunt coastele acelea care se desprind foarte uşor de pe os”.

Cristian Dobrean, chef: „Noi am găsit o variantă de chipsuri de cartofi şi salată coleslaw. Şi coastele le-am finalizat într-un sos barbeque”.

Gabriel Tanasoiu, fost participant la MasterChef, are în meniul restaurantului său şapte tipuri de coaste.

Gabriel Tanasoiu, chef: „Noi am început cu un singur tip de coaste când am deschis restaurantul. Am diversificat, deoarece cererea fost foarte mare”.

Indiferent de arome, coastele se topesc în gură.

Consumator: „Mi se pare că am făcut o alegere bună cu aceste costiţe. A fost o încercare reuşită. Delicioase, efectiv delicioase”.

Consumul de carne de porc s-a dublat

Consumul de carne de porc pe cap de locuitor aproape s-a dublat în perioada 2000-2018, arata datele INS. Doar între 2014 şi 2018 a crescut cu aproape zece kilograme.

Consumul de carne de porc, kilograme/cap de locuitor (sursa: INS):

2000 - 20,04 kg/an

2014 - 29 kg/an

2015 - 31,3 kg/an

2016 - 32,9 kg/an

2017 - 36,1 kg/an

2018 - 38,3 kg/an

Proprietarii fermelor de porci spun că cererea a crescut şi anul acesta. Gusturile clienţilor au avut un rol important.

Adi Popovici, proprietarul unui restaurant: „Trendul, undeva în ultimii 5 ani, a fost tot timpul crescător. Destul de rău pentru furnizori să facă faţă, dar am reuşit. Preţul la furnizor, undeva, s-a triplat, datorită cererilor”.

În restaurantele din ţară, preţul pentru o porţie de coaste de porc variază între 30 şi 50 de lei.