Românii care au contractat sisteme fotovoltaice riscă să piardă banii, pentru că nu are cine să le monteze la timp

Mai au doar câteva luni la dispoziție să le monteze, apoi pierd finanțarea de 20.000 de lei. Administrația Fondului pentru Mediu mai așteaptă cereri de decontare pentru aproape 19.000 de dosare aprobate, dar unele firme de instalare nu fac față numărului mare de lucrări și își reprogramează clienții.

Mihail Bârsan din Câmpina, județul Prahova, a contractat instalarea unui sistem fotovoltaic în toamna anului trecut. S-a bazat pe faptul că dosarul său a fost declarat eligibil de Administrația Fondului pentru Mediu și a plătit un avans de 2.000 de lei. De atunci așteaptă.

Mihail Crișan Bârsan: „Contractul e expirat, adică pe data de 20 septembrie 2024. A fost depășit termenul de execuție. Explicații nu mi s-au dat mai deloc, că nu răspund la telefon.”

Bărbatul a făcut reclamații la Protecția Consumatorului și la AFM, dar în zadar. Sunt zeci ca el.

Oamenii se tem că vor pierde cei 20.000 de lei oferiți prin programul Casa Verde, pentru că panourile trebuie instalate în 12 luni de la aprobarea dosarelor de finanțare.

O firmă din Brașov are aproape 5.600 de astfel de clienți, dar a executat doar jumătate din lucrări. Promite, însă, că își va face treaba până la capăt.

Dragoș Luca, managerul unei firme instalatoare de panouri fotovoltaice: „Cele mai mari probleme pe care le-am întâlnit au fost pe parte de logistică și stocuri, ne-am bazat practic pe niște promisiuni.”

Explicația, spun unii instalatori, ar fi că în programul Casa Verde au fost acceptate și firme mici, care nu au suficiente resurse.

Albert Sore, directorul unei firme instalatoare de panouri fotovoltaice: „Dacă o firmă nouă care cu un an înainte a avut doi angajați, trei angajați reușeste să ia contracte în porgramul Casa Verde în valoare de 10, 20, 30 de milioane de euro, evident că acolo, dacă nu există un antreprenor care are bani din altă parte și are experință, e clar că acolo vor exista probleme”.

Potrivit regulilor stabilite de AFM, oamenii pot schimba firma care ar trebui să le facă lucrarea o singură dată. Dar acum, în prag de iarnă, găsesc greu un instalator.

În cadrul programului Casa Verde 2023, Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat peste 73.000 de dosare, depuse de persoane fizice. Până în acest moment, instalatorii au executat lucrările și cerut decontarea pentru trei sferturi dintre acestea. Rămân de rezolvat aproape 19.000 de dosare, până în luna martie a anului viitor. Atunci este ultimul termen.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: