Românii au început să bea apă de la robinet din cauza scumpirilor. Mulți caută alternative economice de filtrare din rețea

Prețul ridicat este cel mai important factor. Drept urmare, mulți caută alternative economice de filtrare a apei din rețea.

4 din 10 români consideră că pot să bea apă direct de la chiuvetă fără să le fie afectată în vreun fel sănătatea. Conform datelor unor studiu recent cei mai mulți oameni continuă să consume cel mai des apă îmbuteliată, însă într-un procent mai mic față de anul anterior. 21% aleg să filtreze apa de la chiuvetă cu ajutorul unui filtru de robinet sau a unei căni speciale, în timp ce 17% nu-și bat capul cu asta.

În magazine se găsesc acum din ce în ce mai multe astfel de sisteme.

Mihai Preda, reprezentant magazine de specialitate: „Pachetul complet este acesta, partea aceasta se pune sub chiuvetă și asta se pune pe blatul bucătăriei, acesta e cel mai compact model pe care-l avem. Acesta, de exemplu, e 1000 de lei, filtrele se schimba în 2 etape, o dată la 6 luni și celalalt la un an. Doua modele de filtrare, una este osmoza inversă și una filtrare normală, filtrare normală doar sedimente și elimina gustul și mirosul, are un filtru cu cartuș cu carton și celălalt cu osmoza care mineralizează și demineralizează apa. se vând foarte bine, cred că și odată cu creșterea prețurilor apei potabile în comerț, se vând foarte bine. Acestea sunt cănile de filtrare, cănile sunt cam la fel, singura diferență e că unele filtre conțin magneziu, unele nu.”

De altfel, la unul dintre cele mai mari magazine online din România a crescut în 2022 față de 2021 interesul pentru articolele folosite pentru filtrarea apei. Anul trecut au fost comandate cu 14% mai multe căni pentru filtrarea apei și cu 29% mai multe accesorii pentru acestea. De asemenea, vânzările pentru sistemele de filtrare a apei care se conectează direct la rețea au crescut cu 28%, în același magazin.

Dacă apa este de la rețea, există numeroase zone unde standardele de calitate nu sunt respectate. Trebuie să duceți probe la analize și în funcție de rezultat să alegeți filtre.

Lângă Cluj Napoca, locuitorii orașului colectează zilnic zeci de litri de apa de la un izvor aflat la marginea orașului.

Locuitor: „Este mult mai bună apa de la izvor și este gratis.”

Și la izvoarele cu apă de băut din Maramureș se formează cozi.

Locuitor: „În fiecare săptămână vin, nu pot să beau altă apă, m-am obișnuit.”

Vesticii obișnuiesc să bea apa de la robinet dar se schimba lucrurile și la noi. De pildă, într-o cafenea din București, proprietarii au amenajat astfel de robinete atât în interior cât și în exterior, iar clienții nu mai sunt nevoiți să cumpere apă îmbuteliată. Totodată, folosesc un sistem performant de filtrare a apei și pentru cafea.

Alex, manager: „Noi avem un aparat foarte interesant, adus din America. E tehnologie noua, practice, e un sistem prin osmoza inversă, taie cam tot ce înseamnă proprietățile apei, după care noi avem opțiunea să îl remineralizam. Noi avem niște lichide care ne pun nouă exact ce avem nevoie pentru cafea, are cloride de magnzeiu, de calciu și bicarbonat de sodiu.”

Acum câțiva ani, parlamentarii propuneau ca operatorii economici din HoReCa să ofere gratuit apă de la robinet.

