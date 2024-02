Românii au căutat ultimele pârtii cu zăpadă. ”Nu e foarte multă, dar suficientă pentru schi”

Vacanța a adus turiști și pe litoral, unde gradul de ocupare în hotelurile deschise este în medie de aproximativ 70%.

S-au bucurat turiștii când au găsit pârtiile de pe Platoul Bucegilor cu destulă zăpadă cât să poată schia în voie. În ultima perioadă n-a mai nins și crestele muntilor sunt golașe, așa că multe pârtii de pe Valea Prahovei sunt închise.

”Noi am căutat zăpadă peste tot! Am fost și la Azuga, unde am găsit o pârtie de vreo 50 de metri și acuma am venit până aici ca să găsim zăpadă!”.

”Se dau mai mult pe gheață decât pe zăpadă”.

Studente la Medicină în Cluj, câteva franțuzoaice au descoperit pe Google pârtiile din Bucegi. Au fost surprinse de ce au găsit, mai ales că și în Alpi multe stațiuni suferă de lipsa zăpezii.

”- Suntem pentru prima oară aici, nu e foarte multă zăpadă, dar suficientă pentru schi. E foarte bine!

- Ce planuri mai aveți?

- Să bem o bere și ar fi bun și puțin soare, dar azi nu e”.

650 lei pe noapte un sejur all inclusive la mare

Zăpada încă rezistă și în Voineasa. Cei care au ales Transalpina pentru acest weekend au tras lozul câștigător. A fost soare toata ziua, pârtiile sunt în stare foarte bună și nu este aglomerat.

La fel și în stațiunea Parâng.

”Pârtiile sunt foarte bune și sunt pentru toate categoriile ca și dificultate”.

Cu toate că cei mai mulți turiști s-au orientat spre munte în vacanță, unii și-au dorit mai degrabă liniște și au mers la mare, unde au căutat hoteluri cu piscine și centre spa.

”E rezonabil ca preț și ne place perioada”.

Gabriela Paraschiv, reprezentant complex hotelier: ”Gradul de ocupare este de sută la sută. Tarifele încep de la 650 de lei pe noapte, pachetul de all inclusive”.

Pe litoral sunt deschise trei hoteluri mari care au bazine de înot și spa. În perioada următoare sunt ocupate în proporție de aproximativ 70%.

Dată publicare: 18-02-2024 19:29