Cozile la paşapoarte, mai mici ca anii trecuţi. "Am venit pregătiţi cu răbdare"

De când a început vara, s-au aglomerat din nou centrele de eliberare a paşapoartelor. Totuşi, cozile nu mai sunt la fel de mari ca anul trecut.

Mulţi aşteaptă să intre în vigoare legea care prelungeşte valabilitatea paşapoartelor la 10 ani. Iar luna viitoare se mai deschide un centru pentru eliberarea acestor acte, într-un mall din Sectorul 3.

La centrul de eliberare a paşapoartelor de la Plaza România, erau cozi în această dimineaţă, dar timpul de aşteptare nu a depăşit o oră.

Familie: „Noroc că jos unde am plătit am avut prioritate. În rest, aici am aşteptat 20 de minute şi cred că mai avem o jumătate de oră."

Mamă: „N-a durat foarte mult. Anul trecut am fost la Pipera şi a durat cum două-trei ore. Anul ăsta am venit pregătiţi cu răbdare."

Şi la sediul din Pipera a fost mult mai liber decât anul trecut, când oamenii stăteau la cozi interminabile.

Familie: „Suntem de 10 minute şi mai avem câteva persoane şi intrăm.”

Reporter: „Cum este timpul de aşteptare faţă de anul trecut?”

Familie: „Mult mai bine."

Mulţi nu se grăbesc să-şi facă paşaportul pentru că în curând va intra în vigoare Legea care îi prelungeşte termenul de valabilitate de la 5 la 10 ani. Actul normativ este pe masă preşedintelui României şi va intra în vigoare la 30 de zile de la promulgare şi publicare în Monitorul Oficial.

Cum vara abia a început, şi numărul celor care vor să îşi facă paşapoarte creşte de la o zi la alta, Ministerul de Interne promite că va deschide încă un spaţiu pentru doritori.

Un nou centru de eliberare a paşapoartelor va fi deschis în acest mall din zona Titan din Capitală. Spaţiul are o suprafaţă de aproximativ 400 mp, iar reprezentanţii Ministerului de Interne spun că va fi gata luna viitore.

Ghişeele din Piaţa Amzei şi din Pipera se vor muta atunci în acest nou sediu. Până atunci, programul rămâne neschimbat, iar miercurea este prelungit până la 18.30.

