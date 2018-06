România, în topul țărilor producătoare de nuci. Cât costă un kg

Pro TV

Aflată în primele 10 țări din lume producătoare de nuci, România are mari șanse să mai urce în clasament. Se înmulțesc livezile, deși pomii dau primele roade după 3 ani.

În Bistrița Năsăud, de pildă, în ultimii 5 ani s-au plantat aproape 100 de hectare de nuci, iar în Alba un investitor are 8 hectare cu soiuri franțuzești.

Producţia de nuci ajunge la trei tone pe hectar, iar un kilogram de miez de nucă se vinde cu 10 euro. În apropiere de Alba Iulia, domnul Ioan Mureşan şi-a amenajat o livadă de nuci pe 8 hectare, cu o investiţie de peste 8000 de euro. Soiul a fost ales din motive economice.



Ioan Mureşan - investitor: "Am optat pentru acest soi pentru că are producţie mai mare şi sâmburele este galben pai, care are valoare comercială. Eu sper că de pe fiecare hectar să adun măcar 1000 de kg de miez care are preţul undeva la 10 euro kg, deci undeva la 10.000 de euro pe hectar. "

La care se adaugă subvenţia de la stat de 500 de euro pe hectar.

În localitatea Livezile din Bistriţa Năsăud un pomicultor a plantat în schimb soiuri romaneşti pe 4 hectare. Nu este singurul, în judeţ s-au plantat 100 de hectare de livezi de nuci în ultimii 5 ani.

O livadă de nuci se întreţine uşor, cu doar 2 săptămâni de muncă anual, iar subvenţia de la stat îi acoperă cheltuielile anuale de aproximativ 10.000 de lei. Un intermediar i-a promis deja că îi va prelua toată producţia.

Ion Moldovan - proprietar livada de nuci: "Ar trebui să dea o medie pe hectar cam la 3 tone de miez, cam dublu, 5-6-7 tone de nuci. 110 mii de lei am investit"

O asociaţie de profil din Tg Mureş estimează că în următorii 5 ani România va deveni cel mai mare producător mondial de nuci.

