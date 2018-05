Festivalul Ţuicii din Argeş, compromis de grindină. "Am zis că e sfârşitul Pământului"

O grindină de 20 de minute a făcut prăpăd în comună argeşean Coşeşti. Zona este renumită pentru ţuica, motiv pentru care, anual, are loc aici şi un Festival al Ţuicii.

Anul trecut, însă, oamenii n-au reuşit să facă ţuica, din cauză că îngheţul târziu le-a distrus toţi prunii. Acum, situaţia se repetă, numai că de data asta de vină este grindina. Localnicii nu sunt obişnuiţi cu astfel de fenomene, aşa că nu s-au gândit să-şi asigure livezile.

În două sate din comună Coşeşti, grindina a făcut prăpăd. A pus la pământ legume şi flori, iar viţa de vie şi pomii fructiferi au recolta compromisă. Oamenii spun că niciodată n-au mai văzut o asemenea grindină.

"A distrus totul, la mine în grădina e plângi de milă. Uitaţi-vă via ... Ia uite-o. A distrus tot. N-am văzut, am 68 de ani, dar aşa ceva ... am zis că ne termină Dumnezeu. Am zis că e sfârşitul Pământului, vă spun drept”

Grădina a fost distrusă în totalitate. Butoaiele uriaşe ale domnului Ion au rămas şi fără cercuri şi sunt uscate de 2 ani. Toţi pompii fructiferi din zona au fost afectaţi de grindina care a căzut timp de 20 de minute.

Chiar şi cei mai în vârstă săteni spun că n-au mai văzut aşa ceva. „Gârlă curgea, dar mai mult era pietre. Curgea, nu apă. Ca apa nu prea se mai vedea. Au căzut foarte multe, şi prune, şi cireşe ..."

Primarul comunei se teme că Festivalul Ţuicii, care este deja un brand al comunei, va fi compromis. După ce anul trecut prunii au fost distruşi de îngheţ, acum grindina a făcut iarăşi prăpăd. Din păcate, niciun sătean nu are livada asigurată.