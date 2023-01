România este în stare de alertă din cauza cazurilor de gripă care se înmulțesc rapid. Când va fi atins vârful epidemiei

În plină stare de alertă epidemiologică, cazurile nu par a se domoli. Abia de săptămână viitoare am putea ajunge la vârful acestei epidemii.

Între timp, tot mai mulți oameni ajung la camera de gardă cu simptome de gripă și viroze. Sunt pacienți care se prezintă și cu manifestări de Flurona, o combinație între COVID-19 și gripă, cu stări mult mai agresive. Pe de altă parte, a apărut la noi în țară și noua tulpină Kraken, care nu este, însă îngrijorătoare, spun autoritățile.

Valentin Enache, medic CPU Pediatrie Pitești: „Suntem în stare de alertă, în special cu gripă. Au început în ultimele zile să crească numărul de teste pozitive la gripă”.

Tot mai mulți pacienți prezintă și simptome de Flurona

Toate spitalele au camerele de gardă pline. Numai în 24 de ore, de exemplu, la Spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală au venit pentru îngrijiri 300 de pacienți. Doar 10% necesită internarea. În această avalanșă de îmbolnăviri de gripă și viroze, sunt și tot mai multe cazuri de Flurona, adică pacienți care au simultan și gripă și COVID-19.

Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”: „N-aș spune că e o explozie în prezent, dar riscul, având o situație complicată în momentul de față, există. Pacientul are o stare generală modificată, cu dureri de intensitate crescută, musculare, articulare, are senzația că a fost făcut. Riscul de complicații este mai mare decât atunci când face doar gripă”.

Medicii se așteaptă la o creștere a cazurilor de gripă

În același timp, a fost confimat și primul pacient infectat cu noua mutație COVID, numită Kraken, o subvarianta Omicron care se transmite foarte ușor. Este vorba despre o fetiță de cinci luni, a cărei mamă a călătorit în străinătate. Starea ei este bună și este sub tratament acasă.

Pentru următoarele săptămâni, medicii se așteaptă la o creștere a cazurilor de gripă și viroze.

Mamă: „Tușește! De câteva zile”.

Dr. Tudor Ionescu, managerul Spitalului de Pediatrie Pitești: „La cei cu vârstă între zero și trei ani, într-adevăr, au un efect mai violent al simptomelor și al evoluției bolilor, dacă nu sunt tratați din pripă”.

Problema medicamentelor lipsă a fost discutată de oficialii Ministerului Sănătății cu producătorii din domeniu.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: „Ceea ce am aflat de la fiecare dintre aceste companii este că, în perioada următoare, sunt disponibile imediat pe piață produse care conțin ibuprofen și produse care conțin paracetamol, inclusiv variante pediatrice. De asemenea, am identificat la unul dintre producătorii de generice cantități suplimentare de oseltamivir, substanță antivirală cunoscută sub numele de Tamiflu. Singura problemă legată de o anumită discontinuitate care nu este de generat decât de o creștere exponențială a consumului pe de o parte și de întârzieri importante în livrarea materiei prime din China”.

La finalul săptămânii, ministrul Sănătății ar putea avea un răspuns din partea Comisiei Europene pentru limitarea exporturilor de medicamente. Între timp, școlile s-au deschis cu reguli noi.

La prima oră de curs, în orice școală din țară trebuie făcut triajul epidemiologic. Asistenții medicali sau cadrele didactice verifică starea de sănătate a fiecărui elev, iar dacă unul dintre ei are simptome de gripă, atunci trebuie anunțat părintele. Este, de asemenea, responsabilitatea părinților să facă un triaj acasă înainte să trimită copiii în colectivitate.

Părinte: „Să nu îi curgă nasul, să nu strănute, chestiile obișnuite, febră, asta mai ales”.

Medicii spun că este posibil ca rata de îmbolnăviri în școli să crească după această săptămână.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 09-01-2023 19:20