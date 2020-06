România, devastată de furtuni noaptea trecută. Viiturile au măturat totul în cale

Parcă s-a dezlănţuit iadul azi-noapte în mai multe localităţi din Mureş. După o ploaie de nicio oră, pârâul din satul Roua a ieşit din matcă, iar viitura formată a măturat totul în cale.

Localnic: "Ce-i acolo, sus la vale e foarte mare, am ridicat ce am avut de jos, dar s-au umplut maşinile cu noroi cu tot. E pârâu şi sunt nişte vai adânci."

Gospodăriile au fost inundate, animalele au fost luate pe sus de apă, iar oamenii, speriaţi, s-au adăpostit pe unde au putut. Un tânăr de 18 ani a rămas blocat pe un acoperiş încercând să salveze câteva oi şi un câine. În ajutor i-au sărit vecinii.

Localnică: "El s-a adăpostit la șură. Am intrat după el, cu o sfoară am fost legată eu, peste șură am pus un lemn şi cu noroc, cu Dumnezeu, cu nu ştiu ce am scos, l-am dus afară şi l-am scăpat, cu mare noroc.... Era apa de trei metri."

Scene de coşmar s-au derulat şi în alte zone din judeţ.

Cristian Porav, şef adjunct ISU Mureş: "Am fost solicitaţi de poliţişti la salvarea a două persoane suprinse de viitură într-o locaţie izolată. Am reuşit aducerea la mal a persoanelor."

O furtună violenta s-a abătut aseară şi asupra judeţului Cluj. Fulgerele au făcut spectacol pe cer, iar vântul a suflat atât de puternic încât a pus la pământ mai mulţi arbori. Din cauza unor copaci prăbuşiţi pe şosea, circulaţia pe câteva drumuri a fost îngreunată. În unele localităţi a plouat cu grindină.

Şi în judeţul Covasna a plouat necontenit. Şuvoaiele au năvălit cu furie în câteva localităţi, iar oamenii au privit neputincioşi cum casele, curţile şi grădinile sunt acoperite de apă. În ajutor le-au venit pompierii, care au intervenit cu motopompe.

Şi judeţul Alba s-a aflat sub cod portocaliu de ploi torenţiale, grindina şi vânt puternic. Acoperişul unui bloc din Albă Iulia a fost distrus pe o suprafaţă de o sută de metri pătraţi şi a fost nevoie de militari pentru a îndepărta pericolul.

Şi acolo mai multe subsoluri au fost inundate.

Vântul turbat a doborât un copac şi pe drumul care duce spre staţiunea Colibița. Arborele a fost luat de pe şosea de trecători cu ajutorul unui microbuz.

Vremea a fost din nou capricioasa şi în Vaslui, unde nori ameninţători au dat fiori.

Iar braşovenii au fost martorii unui fenomen neobişnuit pentru zona de munte. Din norii negri de furtună s-a format un fuior cu aspect de tornadă care a fost surprins în mai multe fotografii. În oraş a plouat în reprize violente, iar pe unele străzi canalizările nu au mai făcut fatză.