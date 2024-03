România a câștigat procesul privind Roșia Montană: Ce urmează mai departe

Verdictul a dus însă la mari tensiuni politice. Opoziția cere demisii și îl acuză pe premier că declarațiile sale din ultimele săptămâni ar fi influențat, la bursă, evoluția acțiunilor companiei canadiene.

La miezul nopții, Guvernul a anunțat decizia tribunalului de la Washington.

Contrar așteptărilor, România a câștigat procesul privind Roșia Montană. Nu doar că nu avem de plătit penalizările sau despăgubirile uriașe cerute, dar compania canadiană Gabriel Resources trebuie să plătească României și cheltuielile de judecată.

Premierul și șeful statului au salutat reușita țării și au felicitat echipele de specialiști implicate în proces.



Gabriel Resources își exprimă dezacordul privind decizia



În schimb, reprezentanții companiei Gabriel Resources au transmis, într-un comunicat, că își exprima dezacordul ferm cu privire la această decizie și că analizează toate opțiunile, inclusiv aceea de a contesta decizia.

Imediat au venit și acuzațiile din partea opoziției. Aceștia acuză reprezentanții Guvernului că au făcut în ultima lună declarații publice în care lăsau de înţeles că procesul este ca și pierdut.

Chiar premierul, care a spus și că și-ar dori un referendum ca să întrebe românii dacă ar fi de acord cu exploatările la Roșia Montană, pentru a nu plăti despăgubiri în bani, ar fi influențat astfel bursa, spune Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă - președinte USR: ”Avem în momentul de față un caz clar de manipulare a pieței de capital. Prin aceste declarații când a spus că vom pierde, acțiunile companiei canadiene s-au apreciat semnificativ, au crescut de aproape 4 ori față de nivelul de anul trecut. Și în mod suspect, anul trecut când erau ieftine, au fost foarte multe cumpărări din România. Deci niște băieți deștepți din jurul lui Ciolacu au cumpărat și au vândut scump în baza unor declarații iresponsabile. Am sesizat autoritățile și din România și Canada pe această temă”.

Marcel Ciolacu - prim ministrul României: ”Eu ca și prim ministru, de câte ori am avut intervenții pe acest proces am spus că românii vor cunoaște adevărul. Despre ce vorbim? Despre ce bursă? Păi ce mă? Eu joc la bursă? Poate dânșii joacă la bursă. Eu, ca și prim ministru, mă bucur că nu las o datorie copiilor noștri, am avut capacitatea administrativă de a câștiga un proces”.

Ministrul Finanțelor consideră că verdictul este o minune.



Marcel Boloș: ”Avocații mi-au spus că șansele noastre sunt minime și că ar fi o minune dacă am câștiga, și iată că minunea s-a întâmplat, și din punctul acesta de vedere am spus că țara a scăpat de un mare necaz”.

Mai mulți politicieni au cerut demisia premierului și ministrului Finanțelor pe motiv că ar fi subminat statul român prin declarațiile făcute înainte de aflarea verdictului.

Momentan a fost făcută publică doar decizia tribunalului de la Washington, iar în următoarele 20 de zile, părțile au timp să comunice dacă doresc ca anumite informații din acest dosar să fie secretizate. Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, a anunțat deja că România dorește publicarea integrală a hotărârii arbitrale.

Mai mult, Executivul ar urma să publice apoi și întreaga strategie de apărare a României.

După cele 20 de zile, compania Gabriel Resources are timp patru luni să conteste decizia instanței. Iar reprezentanții companiei au transmis deja într-un comunicat că analizează acest lucru, așa cum și ministrul Finanțelor a spus că se așteaptă la o contestație, deci cel mai probabil verdictul actual nu este unul final.

În acest caz, este posibil că probele și documentele aduse în acest dosar să fie reanalizate, însă apoi decizia Tribunalului va fi una finală.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 09-03-2024 20:34