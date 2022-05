Românca din Spania acuzată că și-ar fi ucis iubitul, un temut mafiot italian, membru al clanului Ndrangheta, a fost achitată

Povestea unei românce din Spania face înconjurul planetei. Un juriu spaniol a achitat-o de o acuzație extrem de gravă: că l-ar fi asasinat acum cinci ani pe iubitul ei, un temut mafiot italian, membrul al clanului Ndrangheta.

„Sunt eu săracă, dar nu sunt o criminală”, a spus Cristina Elena Toma în fața instanței, care a eliberat-o. Sentința nu este însă definitivă.

Alejo J. Lucas: „Juriul popular a achitat acuzata în această după-amiază. A fost un verdict care s-a citit la ora șase după-amiază. Aprobat în unanimitate în favoarea ei pentru lipsă de probe și că arma nu a fost găsită. Cu privire la acuzația de omor împotriva lui Giuseppe Nirta, fapt unanim dovedit, este achitată pentru infracțiunea de asasinat, pentru care a fost acuzată, dar și pentru acuzația de port de armă.”

A venit momentul în care Cristina Elena Toma a încheiat cel mai cumplit capitol de viața ei. Orginară din Hunedoara, românca devenise principalul suspect al unui asasinat care a îngrozit Spania. Pe 9 iunie 2017, în timp ce se întorceau acasă, în Aguilas, Murcia, partenerul ei de viață Giuseppe Nirta, un temut membru al clanului mafiot Ndrangheta din Calabria, a fost împușcat mortal lângă mașina. Sub ochii îngroziți ai româncei care a devenit suspectă pentru că pe hainele ei criminaliștii spanioli ar fi găsit urme de praf de pușcă. Și asta o poziționa mult mai aproape de victimă decât susținuse ea la interogatorii.

Cristina Elena Toma: „Mă dau jos din mașină și nu îmi amintesc dacă chiar am ajuns să închid ușa de la mașină. Și acolo l-am văzut, era mascatul. Când l-am întrebat ce vrea, am văzut că are pistolul. Și în acel moment, mi-am lăsat capul în jos. M-am speriat. L-am auzit pe acolo când zicea ceva scurt. Dar nu l-am înțeles. Am luat-o la fugă și mascatul a început să tragă cu pistolul. Acolo era!”

Despre asasinatul de la Murcia, presa spaniolă și cea italiană au relatat pe larg. Iar procesul a fost urmărit cu atenție în cele două țări. Mai ales că românca a fost arestată preventiv o bună perioada de timp.

De exemplu, site-ul Caranrias7 nota imediat după verdict că „Juriul o achită pe acuzată de uciderea iubitului ei și că Instanța consideră că nu există „dovezi suficiente” că și-a împușcat iubitul”. De altfel, arma crimei nu a fost descoperită niciodată.

Verdictul de nevinovăție și implicit achitarea româncei sunt cu atât mai spectaculoase, cu cât procurorii, dar și familia victimei ceruseră instanței să o condamne pe Cristina Elena Toma la 26 de ani de închisoare. Acum și-a recăpătat pe deplin libertatea și a scăpat de o serie de obligații și restricții. Asta chiar dacă sentința poate fi atacată cu recurs.