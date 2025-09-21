Reguli tot mai dure pentru șoferii din Capitală. Riscă amenzi de până la 2.000 de lei pe zi pentru parcarea neregulamentară

În Capitală a început să fie un chin să ai mașină. Se înăspresc dramatic regulile pentru șoferii, care parchează ilegal desi în oraș sunt foarte puține locuri de parcare.

Deja mii de mașini au fost ridicate doar de la începutul anului, iar unele primării de sector iau, în calcul dublarea tarifelor pentru ridicarea transportul și depozitarea autoturismelor. Astfel cei, prinși în culpă riscă, să achite spre 2.000 de lei.

Doar din 4 sectoare ale Capitalei au fost ridicate peste 11.000 de mașini. Unele erau abandonate, însă cele mai multe lăsate neregulamentar sau pe locurile de reședință pentru care proprietarii plătesc câteva sute de lei pe an.

Reporter: „Cât plătești pe an?”.

Locuitor: „Undeva la 600 de lei pe an cred”.

Reporter: „Se întâmplă să îl mai găsești ocupat?”.

Locuitor: „Da, absolut. Și atunci sun la poliție de obicei.”

Locuitor: „Se sună la poliția locală și se vine și se ridică, dacă e plătită. Și de asta mă și risc și plătesc atâta, ca să am loc de parcare și când viu să nu găsesc ocupat”.

În general cetățenii reclamă la Poliția Locală că și-au găsit locul ocupat sau că nu pot să treacă pe trotuar. Agenții verifică situația pe teren, iar echipa de ridicare intervine, fixează mașina pe platformă și o transportă la depozit. Proprietarul își poate recupera vehiculul abia după ce plătește.

Ridicarea costă în medie 200 de lei, transportul 150, iar depozitarea alți 150 de lei. La această sumă se adaugă amenda poliției locale pentru staționare neregulamentară, în medie 800 de lei. Așadar, prima zi poate ajunge la 1300 de lei.

Fiecare zi în plus costă câteva zeci de lei, în funcție de sector. Iar în cazul în care lăsați mașina pe un loc de reședință, în afara programului permis afișat pe panourile publice, amenda poliției este înlocuită de una stabilită local, de până la 1.000 de lei.

La Consiliul Local al Sectorului 3 a fost deja votat un proiect care aproape că dublează aceste tarife. Astfel că dacă un șofer își lasă mașina neregulamentar ar urma să dea într-o singură zi 1.800 de lei, echivalentul unei rate pentru o mașină nouă.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: „Conform legii noi calculăm cât ne costă salariile, utilajele, mentenanța utilajelor, carburanții, materialele, frânghii și marea, scumpă taxă de drum. Toate se regăsesc în preț. Că ăsta e costul lunar, ori 20-30 de ridicări avem pe lună per fiecare mașină și asta ne dă costul.”

Atenție, locurile marcate cu albastru sunt cele cu plată și aparțin Primăriei Generale. Au un tarif de 5 lei ora, însă puteți să găsiți și locuri marcate cu alb care țin de sectoare și pot avea tarife diferite.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













