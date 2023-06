Rezultatele preliminare ale autopsiei designerului Stephan Pelger. Ce a făcut cu o zi înainte să fie găsit decedat

Anchetatorii vor audia în acest caz prieteni și cunoscuți ai bărbatului.

Până la 43 de ani a cunoscut celebritarea, însă cei care îl cunoașteau știau că depresia îl măcina de ani de zile. Din nefericire în cele din urmă l-a înfrânt. Stephan Pelger a fost găsit joi după prânz, de vecini. Locuia la parterul unei vile din centrul Capitalei, unde avea și atelierul.

Ultimele imagini cu Stephan în viață sunt de miercuri seară, când a fost la o terasă din apropierea casei. A stat acolo aproape o oră și a băut mai multe pahare de vin. Părea agitat și fuma încontinuu. La un moment dat la masa lui s-a așezat patronul, cu care a vorbit mai mult timp. Designerul i-a povestit acestuia că se gândește la o mătușa din Germania care ar fi murit. Însă nu a dat niciun semn că urmă să facă un semn necugetat.

Stephan a mărturisit că se lupta cu depresia, și în ultimii 5 ani acestei afecțiuni i s-au adăugat și insomnia, pentru care lua multe pastile în fiecare zi. Tot el a zis că în ultima vreme și-a găsit echilibrul și era mai bine.

De altflel, de curând, chiar Pelger a povestit că a fost internat într-o clinică de dezintoxicare. Lupta cu depresie asociată cu o insomnie. De mic ar fi fost internat la o clinică de psihiatrie.

Cătălin Botezatu: „Avea probleme de depresie și lua foarte multe pastile, dar eu cred că în cazul unui bărbat depresia poate fi rezolvată mai repede. Eu cred că au fost mai multe lucruri coroborate. În urmă cu câteva săptămâni a mers să își facă un nou implant de păr, ce denota că voia să arate bine, să fie din nou în lumina reflectoarelor”.

În ultima să postare pe Facebook, Stephan Pelger i-a urat la mulți ani tatălui său, care s-a prăpădit și de care îi era foarte dor. Pe lângă mesaj, Pelger a publicat și câteva poze cu el mic alături de cel care l-a crescut.

Familia l-a înfiat a fost pentru el sfântă. Tatăl sau a fost preot evanghelic. Părinții i-au dat o educație aleasă și au fost un suport uriaș.

Stephan Pelger spunea: „Mama e prietena mea cea mai bună și eu sunt prietenul ei cel mai bun. Este o femeie care mie mi-a dat acel ceva care m-a determinat să merg pe făgașul acesta. Tata își dorea să devin avocat, să devin doctor, preot desigur, dacă stau să mă gandesc”.

Laura Cosoi: „Avea foarte multe probleme de sănătate, depresii și anxietăți și era un om care iubea extraordinar de mult viața, dar alegerile pe care le făcea erau nepotrivite și incompatibile cu visul lui, pe cum se vedea. Mai are doar mama. El a fost un copil care a tânjit după iubire și i-a lipsit afecțiunea și cred că tot timpul s-a luptat cu asta, să fie iubit și plăcut de cei din jur și își doarea să aibă oameni lângă el. Am vorbit la telefon în urmă cu ceva vreme, și-a schimbat numărul de telefon și n-a mai vrut să îl împarta cu anumite persoane cred eu, eu i-am scris de câteva ori, inclusiv când am fost la Gopo. Și atunci da, nu mi-a mai răspuns”.

Pelger a cunoscut celebritatea în modă după ce studiat la Viena și a avut că profesori designeri celebri, cum ar fi Kalr Lagerfeld. Creațiile lui au fost apreciate pe plan internațional, însă în țară nu s-a simțit recunoscut.

Recent căuta diverse colaborări pentru că avea probleme financiare. Ultimul incident care l-a marcat s-a petrecut în Franța, în 2018 unde a fost victima unui atac urmat de jaf.

Cristina Batlan: „A fost bătut, i-au fost furate bijuteriile, actele, a fost batjocorit și el a ramas traumatizat după acest eveniment. Știu că s-a judecat foarte mult cu statul și cu acele persoane și a câștigat nu doar procesul, dar n-a câștigat bani, tot ceea ce a suferit a rămas la el. Eu l-am cunoscut târziu, când aproape nu se mai ocupa de design și ar fi vrut să revină, am discutat de câteva ori cu el”.

Vecină: „De la 10 croitorese a ajuns la 2. Croia rochii pentru lumea bună, inclusiv pentru Carmen Iohannis, a ajuns rău. Era un om super ok”.

Trupul designerului a fost la Medicină legală, iar anchetatorii, conform procedurii, au deschis dosar penal pentru moarte suspectă.

Dată publicare: 09-06-2023 16:52