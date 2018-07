REZULTATE BAC 2018. Singura medie de 10 din Timiş, obţinută de o elevă de la liceul laureaților Nobel

News.ro

REZULTATE BAC 2018. Singura elevă din judeţul Timiş care a obţinut media 10 la bacalaureat a absolvit Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timişoara, instituţie la care au învăţat Herta Muller şi Stefan Hell, laureaţi ai Premiului Nobel.

REZULTATE BAC 2018. Tânăra spune că de la zece ani şi-a dorit să studieze în străinătate, iar acum îşi va împlini visul şi va merge în Germania, la Drept, relatează news.ro.

Diana Dehelean a terminat profilul Ştiinţele naturii de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timişoara şi a obţinut media maximă la examenul de bacalaureat. Tânăra spune că a învăţat în mod constant, acesta fiind şi secretul reuşitei.

"Bacalaureatul a decurs foarte bine. Mă aşteptam să fie mai complicat, cerinţe mai dificile, dar cred că m-am descurcat foarte bine. Am ieşit de la fiecare examen cu un sentiment de libertate, că am mai trecut o probă şi cred că a meritat să învăţ în decursul a 12 ani pentru a avea un bacalaureat usor. A fost greu, să fiu sinceră. Am învăţat în mod constant. Cred că acest lucru se va dovedi util şi în continuare pentru că am exerciţiul de a învăţa în mod constant. În orice caz este o cantitate mare de muncă şi energie pe care am depus-o şi care a fost răsplătită”, a declarat Diana Dehelean.

Eleva spune că de la zece ani şi-a dorit să studieze în străinătate, iar acum îşi va împlini visul.

"În continuare voi studia Dreptul. Am primit un răspuns afirmativ de la Oficiul German de Schimb Academic şi asta înseamnă că voi primi o bursă pentru studii în Germania. În următoarele săptămâni o să aplic pentru diverse universităţi din Germania. Dorinţa mea este să mă specializez pe Drept Internaţional şi Drept European şi ulterior, dacă se va ivi ocazia, să lucrez pentru organismele europene sau pentru organizaţii internaţionale care se ocupă cu respectarea drepturilor omului”, a spus Diana Dehelean.

Tânăra spune că iubeşte muzica şi că obişnuieşte să meargă la spectacole la filarmonică şi la operă şi că este pasionată de desen şi pictură.

"Într-o zi obişnuită mergeam la şcoală, veneam acasă şi mâncam, apoi făceam teme şi învătam. În programul săptămânal, vineri seara mergeam la Filarmonică şi, de obicei, duminică seara la Operă. Mai rar, odată pe săptămână sau la două săptămâni, mă întâlneam cu prietenii. Mare parte din programul zilnic era dedicat şcolii, cam cinci- şapte ore. În perioadele de început şi in finalul anului şcolar mai puţin, în perioadele cu teste toată ziua. În liceu nu prea am avut timp pentru alte hobby-uri în afara vacanţelor. În gimnaziu îmi plăcea foarte mult să desenez şi să pictez şi sper că acum voi avea din nou mai mult timp să mă dedic acestei pasiuni”, a mai spus eleva.

Diana Dehelean a urmat cursurile Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timişoara, acelaşi liceu pe care l-au absolvit şi doi laureaţi al Premiului Nobel. Este vorba despre Herta Muller şi Stefan Hell.

