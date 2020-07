Revoltă într-o comună din Mureș. Un loc de veci a fost vândut cu 5.000 de lei

Revoltă într-o comună din județul Mureș, unde un loc de veci în cimitirul din sat a fost vândut cu 5 mii de lei.

De locul "preferențial" a avut parte un enoriaş, care a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat cu câteva zile în urmă. Însă nu înainte ca familia lui să plătescă suma neobişnuit de mare.

Taxa nou introdusă a semănat nemulțumiri în rândul localnicilor, care spun că până acum nu s-au cerut bani pentru locurile de veci.

Familia Dolha din comuna Batoș trece prin momente grele. Capul familiei a murit în urmă cu câteva zile, iar atunci când au chemat preotul ortodox din sat, acestea le-a cerut să achite 5 mii de lei. Suma reprezenta locul de veci, în primul rând din cimitirul satului. Familia nu a avut de ales şi a plătit taxa. După înmormântare însă au căutat răspunsuri la consiliul parohial din sat.

Codruţ Dolha: "Sunt primul din satul ăsta care plăteşte o taxă într-un cimitir. Niciodată nu s-a pretins. Dintr-o dată s-a făcut taxa pentru locuri de veci preferenţiale, în faţă, aşa zic ei. Nu am ajuns prea departe, părintele nu răspunde la telefon."

Cotoi Dumitru, primar localitatea Batoș: "E lipsa de comunicare între consiliul parohial şi enoriaşi. Consider că este o sumă exagerat de mare şi am convingerea că după ce ne reunim cu părintele paroh se va reveni asupra situaţiei".

Localnicii sunt revoltaţi şi spun că până acum nimeni nu a cerut taxe de veci, şi nici nu a avut pretenţii pentru anumite locuri. Cimitirul aparţine satului, şi aici sunt înmormântaţi şi enoriaşi de alte confesiuni.

Localnică: "Tata a murit de şapte săptămâni dar eu nu am plătit. Mie nu îmi convine treaba asta. Numai la capelă mi-a cerut 180 că nu am plătit şi să plătesc 500 dar, la biserică nu este dobânda. Părerea mea e că aşa şo năzărit la ăştia din comisie de la biserică. Cimitirul e pe deal, toată lumea are loc".

Localnică: "E exagerat să judece că suntem la ţară, nu la oraş şi la ţară nu se cumpără pământul îi cimitir comunal."

Preotul susţine că această taxă a fost votată de consiliul parohial încă în anul 2019, şi reprezintă o plată care trebuie făcută de cei care vor să fie înmormântaţi în primul rând din cimitir, care este mai uşor accesibil. Pentru a lămuri lucrurile, primăria va organiza o şedinţă la care vor fi invitaţi şi reprezentanţii parohiei ortodoxe.