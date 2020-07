Situația în SUA se agravează. Ar ptuea ajunge la 100.000 de cazuri noi de coronavirus pe zi

Europa îşi deschide miercuri graniţele pentru ţările din afara Uniunii, considerate "sigure" de COVID-19. Statele Unite sunt excluse, pentru că acolo pandemia de coronavirus nu este încă sub control.

Mai mult, epiemiologul şef de la Casa Albă vine cu o predicţie sumbră. Anthony Fauci spune că americanii ar putea ajunge la 100.000 de infectări pe zi.

Peste 5.000 de cazuri noi de coronavirus au fost raportate în Florida în ultimele 24 de ore. Cu toate acestea, guvernatorul statului nu consideră obligatorie purtarea măşti în public.

Ron DeSantis, guvernator Florida: "Lăsăm la latitudinea localnicilor să decidă dacă vor să folosească măsuri coercitive sau să impună orice tip de sancțiuni penale. Noi nu vom impune asta."

În schimb, purtarea măştii a devenit obligatorie în toate spaţiile închise din oraşul Jacksonville, acolo unde luna viitoare va avea loc Convenţia republicană, în timpul căreia vă fi anunţată oficial candidatura lui Donald Trump la președinție.

Până acum 16 state au oprit relaxarea şi chiar au revenit la restricţiile iniţiale. În Arizona, de exemplu, barurile, sălile de sport şi cinematografele au fost din nou închise pentru cel puţin o lună, iar adunările de peste 50 de persoane interzise.

Doug Ducey, guvernator Arizona: "Ne așteptăm ca săptămâna viitoare bilanţul cazurilor să fie mai grav."

Guvernatorii statelor New York şi New Jersey iau şi ei măsuri pentru a evita noi focare.

Phil Murphy, guvernator New Jersey: "Am trecut prin iad în New Jersey. Am pierdut peste 13.000 de vieţi. Încercăm să facem tot ce putem pentru a nu ajunge din nou în infern."

În metropola New York, spectacolele de pe Broadway sunt anulate până la finalul anului. Un expert al Centrului american pentru Controlul Bolilor avertizează că pandemia este departe de a se sfârşi peste Ocean.

Dr.Anne Schuchat, expert CDC: "Cred că mulţi şi-au spus "hei, e vară, totul va fi bine, am trecut peste asta..." Dar nici nu am ajuns acolo. Suntem tot la început. Avem mult prea multe cazuri peste tot în ţară. "

În plus, epidemiologul-şef de la Casa Albă, doctorul Anthony Fauci, vine şi el cu o predicţie sumbră.

Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului de Boli Infecțioase: "Atunci când ai un focar într-o anumită regiune a țării și alte regiuni sunt vulnerabile, chiar dacă se descurcă bine. Nu ne putem concentra doar asupra acelor zone cu probleme, toată țara este pusă în pericol. Acum avem peste 40.000 de cazuri de infectare pe zi. Nu m-ar surprinde să ajungem la 100.000 de cazuri zilnice dacă situația nu se schimbă."

Doctorul Fauci a lansat acest avertisment în timpul unei audieri cu privire la eforturile guvernului american de a opri răspândirea pandemiei pe fondul creșterii numărului de cazuri.

Până acum Statele Unite au raportat peste 2 milioane şi jumătate de infectări şi mai bine de 127 de mii de decese.