Restricțiile valabile pe timp de noapte în toată ţara se vor aplica și ziua, în Maramureș

Restricțiile valabile pe timp de noapte în toată ţara sunt pe punctul de a se aplica și ziua, în județul Maramureș, printr-o decizie luată de autoritățile locale.

Comitetul pentru Situații de Urgență din județ a adoptat o hotărâre care se va aplica de mâine, de la miezul nopții, prin care locuitorii din Maramureș pot părăși domiciliul doar cu motive bine întemeiate. De exemplu, pentru a merge la serviciu sau pentru cumpărături strict necesare.

Prefectul de Maramureș spune că ar trebui luată o astfel de decizie la nivel național, pentru că oamenii pur şi simplu nu înțeleg cât este de importantă distanțarea socială pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.

Astfel, Maramureșul este singurul județ care impune restricțiile de circulație pe timp de noapte stabilite de Ordonanță Militară și în timpul zilei. Oamenii vor putea ieși din case, începând cu 26 martie, ora zero, doar din motive întemeiate: pentru a merge la serviciu - însă cu adeverință de la angajator -, pentru cumpărături strict necesare sau pentru îngrijirea persoanelor vârstnice.

Nicolae Ungur, prefectul județului Maramureș: „Am făcut o analiză la nivelul comitetului județean pentru situații se urgență și am văzut că acele recomandări nu sunt respectate, mă rog, au fost luate la modul așa, foarte ușor, la noi nu se întâmplă nimic, noi nu pățim nimic. Nouă ne este frică, să zic așa, să nu scăpăm lucrurile de sub control din punct de vedere medical. Ca și carantinați să știți că suntem pe locul doi după municipiul București, deci am reușit să-i aducem într-un loc în care ii putem controla. Și încercăm să limităm aceste deplasări inutile”.

Autoritățile au luat aceste decizii deoarece oamenii nu au respectat recomandările de distanțare socială.

Nicolae Ungur, prefectul județului Maramureș: „Aștept să ia aceeași decizie la nivel național. Noi am considerat că avem o urgență acum la nivelul județului Maramureș, avem niște cetățeni care nu prea înțeleg că e bine să păstreze acea distanțare socială, să nu se întâlnească în grupuri mai mari, să nu facă plimbări aiurea prin oraș, să nu între prin magazine numai de dragul de a intra să se plimbe. Din păcate, cred că se impune o astfel de măsură. Noaptea, traficul e mai redus așa prin natura lui, problema era în timpul zilei mai mare”.

Pe lângă restricțiile de circulație, hotărârea Comitetului pentru situații de urgență adoptată în Maramureș mai prevede că persoanele de peste 60 de ani vor avea program special de mers la cumpărături, dimineață, între 7 și 11. Iar în restul zilei, pot merge celelalte persoane.

Pedepsele pentru cei care nu respectă regulile impuse de autoritățile locale sunt aceleași prevăzute și de Ordonanță Militară - amendă de până la 5.000 de lei.