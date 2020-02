Relația neobișnuită între o femeie din Galați și o căprioară. „Am să plâng după ea"

O relație specială s-a legat între o femeie din județul Galați și un pui de căprioară găsit la marginea unei liziere.

Cum animalul părea speriat și fără apărare, femeia l-a luat acasă, l-a hrănit cu biberonul și l-a îngrijit cum a știut mai bine.

Dar când a aflat că este ilegal să dețină animale sălbatice, a anunțat autoritățile. Iar acum va fi nevoită să se despartă de prietenul necuvântător, care s-a atașat de ea.

Femeie: Era într-o tufă de spini, aşa, se uita sperioasă. Mă duc, am zis că-i pui de vulpe. Am luat-o şi am pus-o-n geantă şi am adus-o acasă. Fănel zice "Mamă, ăsta-i pui de căprioară, mamă!". "Lasă ca o cresc, mamă, o cresc!".

Femeia din Târgu Bujor îşi aminteşte cu drag cum a dat peste puiul de căprioară la sfârşitul anului trecut. Animalul era zgribulit şi părea neajutorat, aşa că l-a luat acasă. În scurt timp, între cei doi s-a legat o relaţie specială. Primele zile au fost însă mai dificile, până când nouă stăpâna i-a descoperit gusturile făpturii în materie de alimentaţie.

Femeie: I-am dat biberonul forţat, în gură. Şi, când a dat de lapte, înghiţea! Covrigii ştii ce repede-i mânaca? Cumpăr covrigi pentru ea. Şi lucernă-i dau! Fetiţa lu' mama!

Cum este îngrijit de parcă ar fi un copil, animalul nu ezită să îşi arate dragostea. Dar când a aflat că deţinerea de animale sălbatice este ilegală, femeia a anunţat autorităţile. Primarul oraşului a ajutat-o să ia legătura cu reprezentanţii Grădinii Zoologice din Galaţi.

Femeie: „Fetiţa lu mama, fetiţa! Ea e fricoasă acuşa. Fetiţa, hai, dă pupa lu' mama. Am să plâng după ea."

Puiul de căprioară va ajunge la zoo cel mai probabil luni. O perioadă va sta în carantină şi îi va fi evaluată starea de sănătate. Apoi va fi mutat într-un țarc generos, alături de alte animale din aceeaşi specie.