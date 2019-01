Recidivistul din Galați l-a bătut pe bătrânul de 75 de ani cu un box pe mână

Scene revoltătoare, surprinse de camerele de supraveghere într-un bloc din Galați, au stârnit indignare pe rețelele sociale. În înregistrare se vede cum un bătrân este atacat cu brutalitate de un individ, care îl lovește de mai multe ori cu pumnii.

Secvențele au fost făcute publice de Federația Națională a Sindicatelor din Administrația Penitenciarelor. Polițiștii l-au identificat pe agresor, dar acesta este încă în libertate.

Surse din cadrul anchetei susțin că este vorba despre un recidivist eliberat recent din penitenciar, înainte de termen.

Bărbatul de 75 de ani a fost atacat în scara blocului în care locuieşte, chiar în centrul oraşului. Un individ s-a grăbit să intre după el şi, la etajul unu, l-a lovit violent cu pumnii.

În imaginile filmate de camerele de supraveghere din imobil se vede că atacatorul are pe pumnul mâinii drepte un obiect de metal tip box.

Victima cade sub o ploaie de lovituri extrem de puternice. Medicii spun că starea ranitului este stabilă, dar bărbatul este în continuare în stare de şoc.

Dr. Ionuț Băneșanu, Spitalul de Urgenţă Galaţi: "Victima unei agresiuni, cu un traumatism cranio-facial. Internat pentru supraveghere şi monitorizare. Starea pacientului este bună".

Poliţiştii spun că au de-a face cu un tâlhar pe care îl au în baza de date.

Cms. şef Gabriela Costin, purt. de cuv. al IPJ Galaţi: "La scurt timp după comiterea faptei poliţiştii au identificat prezumtivul autor în persoana unui bărbat de 36 de ani din municipiul Galaţi care, în prezent, se sustrage cercetărilor."

Individul i-a furat victimei cinci sute de euro, bani pe care bătrânul tocmai îi retrăsese de la o bancă, şi un telefon mobil. Surse din cadrul anchetei susţin că agresorul a fost eliberat anul trecut, în iunie, din penitenciar şi că ar fi beneficiarul legii privind recursul compensatoriu. Rudele victimei sunt, de asemenea, în stare de şoc şi se tem pentru vieţile lor.

Soţia victimei: "Pe noi cine ne protejează? Bineînţeles că abia i-au dat drumul. Ieri a mai fost o crimă. Asta e situată în care ne aflam la vârsta asta, noroc că nu mai avem mult de trăit. Toţi cei care au auzit sunt sub stare de şoc. Nu se ia absolut nicio măsură şi ăştia încă vor tâlhari, încă vor ucide, încă vor viola."

Vecinii spun că bărbatul de 75 de ani a fost urmărit de tâlhar pe drumul parcurs de la un centru comercial din apropiere, până acasă. A văzut, probabil, că a scos nişte bani şi a plănuit atacul, care a fost atât de violent încât victima nici nu a mai putut să strige.

Vecin: "Din filmare aţi văzut, nu cred că avea timp cineva să strige, la cum îi cără pumni în faţă. Era plin de sânge jos, aici. Eu am auzit ceva, eram tocmai în dormitor, în partea aia, că am apartamentul încă în renovare. Şi am auzit că şi cum cineva cărăbănea mobila pe scară. Pur şi simplu s-a auzit doar icnind, ca şi cum depui efort să ridici ceva."

Vecin: "Problema este foarte gravă, pentru că ce i s-a întâmplat vecinului meu mi s-a întâmplat şi mie pe 1 mai."

Reporter: "L-au prins pe individul care v-a atacat?"

Vecin: "Nu, nu!"

Poliţiştii au organizat aseară filtre la ieşirile din oraş, dar, până acum, nu au reuşit să îl prindă pe atacator.

Poliţiştii ştiu că au de-a face cu un individ periculos, care a mai făcut închisoare pentru fapte săvârşite cu violenţă. El a fost încarcerat pentru furt şi tâlhărie, dar a fost eliberat în iunie, anul trecut. Imaginile au fost făcute publice, de altfel, de reprezentanţii unui sindicat al lucrătorilor din penitenciare. Filmarea a avut un impact foarte puternic pe platformele de socializare, unde oamenii s-au revoltat.

Asta cu atât mai mult cu cât individul de 36 de ani ar fi unul dintre beneficiarii contestatei legi privind recursul compensatoriu, informaţie care nu a fost confirmată, încă, oficial de autorităţi.

Rămâne de văzut cum vor încadra procurorii fapta - în funcţie şi de raportul medicilor legişti, adică dacă vor considera că a fost vorba despre o tâlhărie, sau chiar despre o tentativă la omor, ţinând cont de faptul că agresorul s-a folosit şi de o armă albă.