Reacțiile șoferilor, după ce miniștrii au renunțat la mașini de „Vinerea Verde”: „Lăsați-mă cu exemplele lor. Ipocrizie”

Vinerii a debutat campania „Vinerea Verde", prin care Ministerul Mediului și-a propus să îi convingă pe oameni să renunțe la mașini măcar o zi pe săptămână ori să folosească mijloace de transport nepoluante.

Dar ziua a fost cu adevărat verde mai mult pentru miniștrii Guvernului, care au circulat cu metroul, tramvaiul ori trotineta.

Pe șosele, traficul a fost la fel de aglomerat.

Ministrul Mediului a ales metroul. După două stații, și-a continuat drumul spre Minister pe jos, un kilometru și jumătate.

Tanczos Barna, ministrul Mediului: „Acum o lună și jumătate am venit cu metroul după vreo 20 și ceva de ani. Fiind student la ASE am coborât de foarte multe ori pe aceste scări. Am mers cu metroul în perioada respectivă foarte mult. M-a încercat un sentiment de nostalgie.”

Și colegii lui din Guvern au preluat modelul. Foarte matinal, șeful de la Interne, Lucian Bode, a venit tot cu metroul din zona Aviatorilor, până la Minister, aflat în aproapiere de Universitatea București.

Florin Cîțu, premierul României: „Fac acest lucru destul de des. Imi pare bine că nu știți despre acest lucru.”

Reporter: „Ați venit exclusiv pe jos?”

Florin Cîțu: „Exclusiv pe jos.”

Reporter: „Cât ați făcut?”

Florin Cîțu: „Cam 15 minute."

Ministrul Economiei a preferat trotineta, deși vremea a fost capricioasă, iar ministrul Transporturilor, cu tramvaiul. Alții au ales mașinile electrice, precum ministrul Energiei. Raluca Turcan a „împrumutat" una de la colegul său, ministrul Mediului.

Raluca Turcan, ministrul Muncii: „Am venit cu o bijuterie de mașină. Sincer, azi mă gândeam să vin cu bicicleta, că eu din fire sunt și sportivă, dar vremea nu mi-a permis."

Mersul pe jos le-a adus în atenție miniștrilor și alte probleme. Dacă ministrul Mediului a văzut că aleile nu sunt curățate, cel de la Cultură a remarcat situația mai multor clădiri istorice din oraș.

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii: „E util plimbatul pe jos și pentru că văd foarte multe clădiri de patrimoniu care necesită intervenții. Tot trec pe la Piața Lahovari și mă întreb cum de o clădire frumoasă de acolo, albă, are un restaurant italian cu geamuri termopan.”

Intenția oficialilor nu a ajuns însă și la inima șoferilor, care au fost captivi în trafic. Pe șosele, vinerea nu a fost verde deloc.

Șofer: „Haideți, doamnă, lăsați-mă cu exemplele lor. Să le țină acolo pentru ei. De când a început nenorocirea asta, de un an de zile, nu m-am mai urcat nici în tramvai, nici în troleibuz, nici în nimic.”

Șofer: „Ipocrizie.”

Reporter: „Nu îi credeți?”

Șofer: „Poate astăzi au mers. În rest, nu știu ce să zic.”

Cât despre gratuitatea la mijloacele de transport în comun din ziua de vineri, oficialii spun că mai avem de așteptat, întrucât o astfel de decizie trebuie analizată de primării. Până acum doar Emil Boc, primarul Clujului, a anunțat într-un mesaj pe contul său de Facebook că a pus în dezbatere această inițiativă.

Pentru început, autoritățile și-au propus să îi convingă pe angajații instituțiilor publice să renunțe la mașini, însă campania se adresează tuturor șoferilor.