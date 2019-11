Reacții după ce Robu a interzis manelele în oraș. Imaginile care l-au înfuriat

Primarul Timisoarei a pus gând rău manelelor şi grătarelor, după ce la un eveniment organizat în oraş, cântăreţii i-au făcut dedicaţii pe ritmuri ţigăneşti şi au făcut furori pe internet.

Edilul a transmis o notă internă conform căreia angajaţii primăriei vor fi aspru sancţionaţi dacă vor mai permite astfel de manifestaţii pe domeniul public. Reacţiile comunităţii nu s-au lăsat aşteptate.

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: „M-am înfuriat, desigur, eu am o fobie adevărată pentru aşa ceva şi m-am trezit implicat în astfel de lucruri. Am văzut pe mediul online secvenţe în care cineva, nu ştiu cine era, îmi făcea într-o veselie dedicaţii cu muzica aceea pe care eu o consider de foarte foarte proastă factură. Nu permitem ca în aer liber pe domeniul public să se interpreteze şi să se difuzeze acest gen şi să se facă dedicaţii."

Evenimentul a fost organizat de societatea de administrare a pieţelor din Timişoara.

Ionuţ Nasleu, director societatea de administrare a pieţelor: „Am fost abordat de liderii rromilor din Piaţa Traian: domne, noi nu putem şi noi să cântăm muzica ţigăneasca? Că am văzut că au fost sârbi, au fost nemţi, au fost români, suntem şi noi câteva mii de ţigani. Condiţia obligatorie a fost să nu cânte muzică gen manele, să cânte doar muzică ţigăneasca lăutărească şi le-am interzis cu dedicaţiile, dar vedeţi ce a ieşit."

Interpret a fost Lică Băiat Fin, care susţine că nu a cântat manele, ci muzica ţigănească.

Lică Băiat Fin, cântăreţ: „Nu s-or ţinut dedicaţii, îmi pare rău. Decât am făcut şi noi un ansamblu ţigănesc. Atâta şi am cântat ţigăneşte şi am făcut cumva să fie bine pentru domnul primar că şi el ne-a apreciat.”

În nota internă transmisă angajaţilor, edilul le-a pus gând rău şi celor care fac grătare pe domeniul public la târguri sau festivaluri.

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: „Pot să facă tot ce au făcut şi până acum, dar să nu prepare aici, pentru că nu suntem la o serbare câmpenească, mici la grătar, purcei la proţap şi alte chestii de genul acesta. Nu e normal să vii la Opera şi să ţi se îmbâcsească hainele părul de mirosul de mici şi alte cele."

Alin Ciobanu, localnicul care a pus filmările pe Facebook: „Tipul acela de muzică, tipul acela de gălăgie, mirosul de mici, fum, şi aşa mai departe, e reclamat de cetăţenii din zonă de mai multe luni de zile, singura diferenţă de data asta e că informaţia a devenit virală prin faptul că interpretul a dat dedicaţii către primar."

Localnic: Să mai cânte manele, să vină Guță, să vină Florin Salam, ăştia, fanii noştri, că ăştia sunt fanii noştri.

Reporter: Păi primarul le-a interzis

Localnic: Primarul... Primarul e comunist.

Reporter: Cum vi se pare ideea aceasta?

Localnic: Bunicică pentru că nu e genul de muzică adecvată. Populară e bună."

Localnic: „Nu mi se pare că dau o educaţie foarte bună tinerilor şi foarte bine că a făcut asta.”

Aşadar, cei care vor mai cânta manele în piaţă vor fi amendaţi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, însă despre cei care vor mai face gratere, primarul nu a ştiut să spună care este cadrul legislativ după care pot fi sancţionaţi.