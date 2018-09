Reacția unui scoțian după ce a participat la un spectacol în Timișoara

Scene de poveste vineri în centrul Timișoarei.

Clădirile istorice din Piaţa Libertăţii au fost o imensă scenă şi decorul pentru spectacolul "Lumina libertăţii", un eveniment care celebrează istoria oraşului în cei 100 de ani de la Marea Unirea din 1918.

Şi acestea sunt doar repetiţiile pentru anul 2021, când Timişoara va deveni Capitală Europeană a Culturii.

În luminile reflectoarelor, teatrul şi dansul au cuprins clădirile din centrul vechi al Timisoarei, spre bucuria tuturor celor aflaţi aseară în Piaţa Libertăţii. Peste o sută de actori, muzicieni şi voluntari implicaţi în spectacol au atras ropote de aplauze.

Tânără: "Mie mi-a plăcut, a fost ceva diferit. Muzica mi-a plăcut la maxim."

Bărbat: "Atmosfera, dansul, muzica cu orchestră, totul e aşa superb."

Tânără: "Interesant, nu ştiam că are loc, pentru că am trecut prin zonă şi am auzit muzică bună şi m-am oprit. Din punctul meu de vedere e o muzică de calitate care merită ascultată."

Vedeta serii a fost Luca, un geniu al muzicii născut chiar în 1918, anul Marii Uniri.

El se îndrăgosteşte, învaţa să danseze şi este mereu înconjurat de prieteni. Povestea lui îl poartă în paşi de dans prin cele mai fericite clipe ale vieţii sale.

Turist scoţian: "Este fantastic, bine, bine. Vin din Scoţia, noi avem Highland Dance, dar asta e fantastic."

Organizatorii evenimentului se pregătesc pentru 2021, anul în care Timişoara va fi Capitala Culturală Europeană, şi promit că vor mai organiza astfel de spectacole şi în anii următori.

Simona Neumann, directorul Asociaţiei Timişoara Capitala Culturală Europeană: "E un spectacol care nu este doar de văzut, aici trecătorii sau cei care vin special pentru acest eveniment pot fi invitaţi şi chiar îndemnaţi să se implice în acest spectacol, va fi unul interactiv."

Primul spectacol se încheie înainte ca Luca să plece pe frontul celui de-al Doilea Război Mondial, iar în următoarele 2 seri povestea va continua cu evenimente petrecute până în zilele noastre.