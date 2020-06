Reacția studentului care și-a amenințat un profesor cu moartea: „Un pamflet”

Un student din Galați riscă să fie exmatriculat pentru că și-a amenințat un profesor cu moartea.

Tânărul, care învăța la o facultate din Iași, s-a filmat în timp ce avea o armă albă și îl jignea pe profesorul respectiv.

Înregistrarea a ajuns pe internet, iar conducerea facultății cere ca autorul să fie dat afară, chiar dacă s-a împăcat cu profesorul și susține că totul a fost un pamflet.

Așa și-a început mesajul studentul în anul I la Facultatea de Informatică a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Tânărul flutura prin fața camerei o armă albă și îl amenința cu moartea pe profesor. El a trimis înregistrarea unui coleg, însă aceasta a ajuns pe internet și a fost văzută de toți profesorii de la facultate, inclusiv de cel vizat.

Student: „Am avut niște teme de făcut și le-am trimis domnului profesor, dar a fost o neînțelegere. Eu i-am trimis pe un canal de comunicații, printr-o aplicație și dumnealui dorea să i le trimit și pe email. Temele mi-au fost returnate cu 0 puncte, lucru care m-a deranjat. Mai apoi vorbeam cu un coleg și într-un moment am făcut videoclipul acela. Am făcut doar ca pe un pamflet, doar ca o glumă, fără să am o intenție directă de a face rău cuiva."

Profesorul amenințat: „Temele lui nu erau punctate, pentru că a înțeles greșit termenul de predare. Am fost șocat puțin prima dată, dar din din câte am înțeles nu a fost ceva foarte serios, a fost o glumă. Mi-a explicat că a fost o glumă între ei, el și colegi de-ai lui, dar cineva a postat-o undeva."

Chiar dacă studentul susține că a fost o glumă, colegii profesorului amenințat au luat atitudine, iar consiliul facultății a propus exmatricularea lui. Decizia nu a fost încă luată și va fi discutată de rectoratul Universității.

Adrian Iftene, decanul Facultății de Informatică Iași: „Colegii m-au susținut în această decizie. Vreau să remarc atitudinea pozitivă a studenților din consiliul facultății care au dezaprobat filmulețul făcut de colegul lor care aducea un prejudiciu de imagine colegului nostru mai tânăr, doctorand. Am vorbit și cu tânărul implicat în această acțiune, și-a recunoscut fapta. Mi-a trimis mail prin care își cerea scuze, dar a înțeles decizia pe care o vom lua. A fost teribilism."

Student: „Îmi cer scuze față de ei, eu iubeam această facultate. Am muncit ca să ajung acolo și în momentul de față lucrurile astea nu mai contează din cauza unui videoclip și-mi cer scuze și față de profesor și față de facultate și față de toată lumea pe care am deranjat-o cu videoclipul meu, cu prostia mea pe care am făcut-o."

Adrian Iftene, decanul Facultății de Informatică Iași: „Asta se întâmplă în rețelele sociale, întotdeauna un mesaj care pare neînsemnat la un moment dat, dacă are o anumită tentă, ajunge să devină viral, să fie exponențială trimiterea lui și nu mai poți controla ceea ce vrei să faci cu el."

Dacă va fi exmatriculat, tânărul nu se va mai putea înscrie la nicio facultate a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.