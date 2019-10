Reacția Sorinei Pintea, întrebată dacă se mai dă "șpagă" în spitale

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi, la Satu Mare, cu privire la "şpaga" în spitale, că acest obicei încă mai există, însă nivelul a scăzut.

E a precizat că acest fenomen nu va dispărea decât în timp.

"Informaţiile mele sunt că da. Avem un chestionar de feek-back pe care îl prelucrăm. Raportul acesta se publică pe site-ul ministerului, dar în afara acestor cifre seci eu am acces şi la date mai multe şi pot să văd şi spitalele unde se percepe declarativ, pentru că pacienţii spun asta. Nivelul a scăzut. Era de aşteptat să scadă. Nu va dispărea acest fenomen, decât poate în timp. Dar, suntem de vină cu toţii, şi pacienţi şi personalul medical. Mă întreba cineva dacă sunt de acord cu ceea ce se întâmplă la Spitalul Judeţean Bistriţa, în sensul că managerul a instituit o regulă cum că pacienţii semnează la intrarea în spital că nu vor da şpagă. Cineva mă întreba de ce nu şi personalul medical? Personalul medical are un regulament de ordine interioară, are o fişă a postului în care nu scrie că trebuie să pretindă, dimpotrivă. Spuneam de multă vreme că, dacă fiecare ar respecta cee ce e scris în fişa postului, lucrurile ar sta altfel", a spus Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, participă, joi, la ediţia a II-a a Conferinţei de îngrijire a pacientului "Rolul comunicării în îngrijirea pacientului - Comunicarea devine o artă atunci când vine din inimă", de la Satu Mare. La evenimentul care ţine două zile sunt înscrişi peste 300 de medici, atât din ţară cât şi din străinătate.