Trei bărbați, la un pas de tragedie. S-au urcat pe un scuter cu sticla de alcool în mână

Un tânăr de 21 de ani dintr-o localitate din județul Bacău, deși era băut și nu avea permis, și-a scos doi prieteni la plimbare cu scuterul.

Cei trei au fost la un pas să sfârșească tragic, după ce s-au lovit de o mașină care circula regulamentar.

Imaginile înregistrate de camera de pe bordul unei maşini surprind scuterul care face slalom pe şosea. Într-o curbă la dreapta, cei trei bărbaţi aflaţi pe scuter au intrat pe contrasens şi s-au izbit de o maşină.

Ionel Lucache, şofer: „M-am trezit cu ei că vin peste mine. Eu am oprit maşina pur şi simplu am oprit-o. Erau răniţi de la cioburile de sticlă pe care le aveau cu ei de bere în mână. Asigurare am înţeles că nu au nimic, iar scuterul era luat în urmă cu 2 zile iar cel care conducea nu are nici permis."

Dorel Crețu, localnic: „Se circulă într-un hal fără de hal, să te urci pe scuter băut şi fără permis, ca în junglă. Sunt regulile prea moi. Circulă şi băuţi şi nu ştiu ce-i cu ei."

Impactul a fost violent, iar cei trei tineri au fost răniţi uşor.

Cătălina Păduraru, Poliție Bacău: „În urma impactului a rezultat vătămarea coporală a conducătorului de moped precum şi a altor doi tineri pasageri pe moped, unul de 20 de ani şi unul de 24 de ani, cel dintâi necesitând internarea. Tânărul conducător de moped a avut o alcoolemie de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat."

Tânărul care şi-a scos prietenii la plimbare cu scuterul are acum dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără permis şi conducere sub influenţa alcoolului.

