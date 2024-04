Reacția școlii din Brașov după ce o profesoară ar fi fost șantajată de un elev că va posta online poze indecente cu fiica ei

Cel acuzat are o altă versiune - copila, elevă în clasa a cincea, i-ar fi trimis, din proprie inițiativă, poze cu ea dezbrăcată, ca semn de iubire. Băiatul nu le-a folosit, ba chiar le-a șters din telefon. Ancheta va lămuri exact situația.

Deși admirat în școală pentru calitățile sale sportive, profesorii spun ca băiatul le crea uneori probleme: deranja orele și chiar s-a luat la bătaie cu un coleg. Consiliul profesoral a luat decizia să-l sancționeze și să-i monitorizeze comportamentul.

Daciana Drăcea, directorul școlii: „Ultima sancțiune a fost mustrarea scrisă, însoțită de scăderea notei la purtare, dar copilul are până la urmă șansa să își reabiliteze comportamentul.”



Profesoara susține că băiatul i-a cerut să-l ajute să-și rezolve problemele și a recurs la amenințări, pentru a fi mai convingător.

Valentin Bucur, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Brașov: „Acest copil ar fi amenințat-o că în condițiile în care nu găsesște o soluție de ridicare a sancțiunii sau de mnodificare a acelei decizii va posta poze indecente cu fiica profesoarei."



DIICOT face acum cercetări pentru pornografie infantilă, căci simpla deținere a unei poze cu minori în ipostaze indecente poate fi infracțiune. Băiatul neagă că și-ar fi amenințat profesoara. Povestește că era prieten cu fata ei și tocmai ea ar fi inițiat schimbul de poze indecente.

Mama băiatului: „Fetița cred că era indrăgostită de el și i-a trimis niste poze spunându-i că să nu se mai uite după alte fete și să fie doar cu ea. El le-a primit, dar le-a șters din telefon pentru că nu i s-au părut ok. Sub nicio formă el nu a distribuit nicio poză, nici către alte persone, nici către platforme de socializare. Și niciodată nu a amenințat pe nimeni, nici pe fetiță, sub nicio formă, nici pe doamna profesoară. Nu a existat niciun fel de amenințare.”

Iulia Muller, avocatul băiatului: „Discuțiile dintre copil și profesoară niciodată nu au fost în poziția amenințării din partea copilului. Ba din contră, din partea profesorului au venit presiuni la adresa copilului, inclusiv cu susținerea că o să fie dat afară din școală și o să ajungi la o școala de corecție.”

La inițiativa părinților, ambii copii implicați în această poveste au fost transferați la alte unități școlare.

