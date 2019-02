Reacția familiei româncei abandonate la morgă, în Italia. Unde va fi înmormântată Viorica

lanuovaferrara.gelocal.it

Apelul lansat de italieni pentru găsirea familiei unei românce de 34 de ani, al cărei cadavru a fost abandonat la morga din orașul Ferrara, nu a rămas fără rezultat.

Viorica Burtea a decedat pe data de 10 februarie, în Spitalul Sant’Anna di Cona din Ferrara, la doar 34 de ani, fără a se cunoaște exact cauza morții.

Descoperind că trupul acesteia stă de zece zile la morgă, fără ca cineva să-l revendice, presa locală a lansat un apel pe rețelele de socializare pentru a-i fi găsite rudele.

Familia Vioricăi nu vrea să știe de ea

Însă, surpriza a fost una de proporții. Se pare că rudele femeii, care locuiesc în Câmpina, nu sunt interesați deloc în a-i aduce trupul neînsuflețit în România, scrie La Nuova Ferrara.

Viorica Burtea s-a născut la Sinaia, însă de mai mulți ani a plecat în Italia. Ea locuia la Molinella, lângă Bologna, și se pare că aceasta nu ar mai fi dat un semn de viață încă din 2011, deși în țară avea doi copii, acum în vârstă de 15, respectiv 14 ani.

Pentru că soțul femeii este în închisoare, rudele acestuia au declarat că nu sunt interesați să-i repatrieze trupul femeii.

Trupul Vioricăi va fi adus în țară

Cu toate acestea, trupul Vioricăi va ajunge în țară, prin bunăvoința unei românce, reprezentanta unei firmei de pompe funebre din Italia, care se ocupă de repatrieri.

Alina Cărăbuș a anunțat, pe Facebook, că a ajuns la un acord cu reprezentanții Primăriei Câmpina pentru ca Viorica Burtea să fie înmormîntată creștinește în această localitate.

"Există Dumnezeu care are grija de noi toti! Astăzi cu acordul Primăriei din Câmpina, jud.Prahova, și Ferrara, Italia, am găsit soluția pentru repatrierea corpului neinsuflețit al Vioricăi Burtea, va odihni în pământ natal, va avea o inmormântare creștinească, un loc de veci acolo unde a trăit. În curând, vom publica un apel umanitar pentru cine vrea să ajute. Va multumesc din ❤️tuturor celor care de fiecare dată sunteți alături de aceste persoane. Viorica, odihnește-te in pace!", a scris Alina Cărăbuș pe Facebook.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer