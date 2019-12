Reacția emoționantă a unui om fără adăpost, după ce a fost salvat din frig în miez de iarnă

Nopțile friguroase ale iernii vor fi din fericire doar niște amintiri neplăcute pentru câteva zeci dintre oamenii străzii din Capitală.

O asociație îi găzduiește pe aceştia într-un loc mult mai cald și primitor decât ceea ce pot găsi pe străzile reci sau în canale.

Oamenii străzii au acces în adăpost în ordinea sosirii, indiferent dacă se află sau nu în posesia unui act de identitate.

Voluntarii au grijă ca cei lipsiţi de un acoperiş deasupra capului, să aibă hrană caldă, haine curate şi tot ceea ce este necesar pentru a trece mai uşor peste iarna ce stă să vină.

Ana Maria Costache, voluntar: "Noi nu dorim să schimbăm oamenii, ci dorim să le oferim exact ce au nevoie în momentul în care vin la noi."

Voluntar: "Beneficiarii intră pe uşă, fac recepţia, vor veni aici pe banca până vor fi preluaţi de colegi pentru a face duşul. Dimineaţa la ora 7 sunt treziţi şi iau micul dejun. Un ceai cald."

Bărbat: "Da este OK, decât pe străzi să murim. Scandaluri, bătăi. Aici e mai linişte, seara câte o porţie de mâncare. Dimineaţa ciorapi, încălţăminte, haine."

Bărbat: "În fiecare zi duș. Îmbrăcat la pijama. Mâncarea e bună. Căldura e maximă."

Bărbat: "În adăpost primim mâncare şi un dormit. Sunt venit de la Râmnicu Sărat şi nu am unde să stau. Nu am familie nu am pe nimeni."

La fel cum un celebru vers spune că "Adevăratele înfrângeri, sunt renunţările la vis", mare parte dintre cei care stau pe străzi de ani de zile au renunţat de mult la ceea ce visau. Alţii mai au încă speranţa în suflet.

Bărbat: "Mai am un frate şi patru surori în Italia şi trebuia să rămân pe strada pentru că nu mă împac bine cu tatăl meu. Visul meu... Chiar dacă aş visa, s-o aduc pe mama înapoi din cer, nu pot s-o aduc. Mama mea e dusă...S-o iau în braţe, nu pot s-o iau. E greu, e foarte greu."

Bărbat: "Am ajuns aici din cauza unor anturaje proaste şi din cauza jocurilor de noroc. După sărbători o să îmi găsesc ceva de muncă. Visul meu e să îmi fac o familie şi la un moment dat dacă o să am norocul să fac un orfelinat."

Adăpostul, situat pe Calea Șerban Vodă, are o capacitate de 70 de locuri şi are spaţii separate pentru bărbaţi şi femei. Oamenii fără adăpost pot fi găzduiţi aici până data de 16 martie. Ei vor primi o masă caldă şi un pat în care să doarmă.

Unii au ales să intre în tărâmul viselor cu ajutorul cărţilor pe care le au la dispoziţie. Alţii, au preferat muzica.