Reacția BOR după ședința privind referendumul, ținută de preoți și politicieni într-o biserică

O întâlnire pe tema referendumului desfăşurată într-o biserică din Prahova a iscat serioase controverse. Deputaţi, miniştri, preşedinţi de partide, preoţi şi enoriaşi au dezbătut în faţa altarului, au aplaudat cuvântările şi au îndemnat la vot.

Imaginile apărute ulterior în spaţiul public au fost intens comentate, dar reprezentanţii Bisericii Ortodoxe susţin însă că întrunirea nu are nicio legătură cu vreun partid, ci cu ideea de apărare a căsătoriei, aşa cum este definită în scriptură.

Președintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu: "Suntem toate partidele politice prezente, sunteţi dumneavoastră preoţi din zona asta, sunt primari de toate culorile politice, eu reprezint Partidul Naţional Liberal."

Ca-ntr-o veritabilă şedinţa de partid, miniştri, senatori, deputaţi s-au aşezat la prezidiul aşternut ad-hoc, în faţa altarului, cu spatele la sfintele icoane. Printre ei, ministrul mediului Graţiela Gavrilescu şi senatorul Emanoil Savin. Auditorul era format din fețe bisericeşti, primari şi simpli enoriaşi care au aplaudat deopotrivă la luările de cuvânt.

Președintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu: "Cu ajutorul dumneavoastră sper că măcar aici, în judeţul Prahova, lucrurile, în ceea ce proste referendumul, să meargă foarte bine.”

Localnicii din Băneşti nu văd cu ochi buni adunarea în biserică şi nu înţeleg cum de au acceptat preoţii această întâlnire tocmai în sfântul lăcaş. Oamenii spun, în plus, că nu se cuvine să stai cu spatele la sfântul altar şi că, biserica e loc de rugăciune, nu de şedinţe.

Localnic: "Nu e normal. În biserică nu se organizează treburi d-astea. Eu știam că biserica nu face politică."

Purtătorul de cuvânt al Bisericii oOtodoxe Române spune că susţinerea referendumului nu are nimic de-a face cu politica.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriahiei Române: ''Această întâlnire a avut loc într-o biserică şi nu este nimic ilegal în asta, evident acest lucru atrage critici total neinspirate legate de politizarea temei referendumului. Întâlnirea dintre organizatorii referendumului şi susţinători nu conţine nimic ilegal sau imoral, pentru că nu e vorba de o politizare a referendumului.”

Grațiela Gavrilescu: ''In an centenar şi pentru asta am fost şi invitaţi, mesajul a fost că unitatea poporului să nu fie ruptă, să coaguleze în jurul familiei.”

Pe 6 şi 7 octombrie, românii sunt chemaţi la urne să decidă cu privire la modificarea constituţiei şi redefinirea căsătoriei, ca fiind întemeiată pe uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, şi nu "între soţi" cum este acum.

