Răzvan Cuc promite autostradă prin Teleorman. Ameninţarea lui Dăncilă

Ministrul Transporturilor insistă cu proiectul Autostrăzii Sudului.

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a afirmat duminică, la Alexandria,că Autostrada Sudului şi podul peste Dunăre, de la Zimnicea sunt proiecte importante, precizând că 70 din cei 195 de kilometri ai autostrăzii trec prin judeţul Teleorman. El a anunţat şi un calendar în cazul Autostrăzii Sudului, spunând că în septembrie ar urma să fie desemnat constructorul. Ulterior, premierul Viorica Dăncilă a ţinut să precizeze că ministrul trebuie să-şi stabilească o foaie de parcurs, cu obiective şi termene, pe care să le respecte, iar ”dacă nu îndeplineşte obiectivul la termen şi a promis acest lucru, atunci şi dumnealui are o problemă”.

"Vreau să vă spun câteva lucruri care se vor face. Primul lucru si cel mai important, Autostrada Sudului Suntem într-un stadiu avansat. Din cei 195 de kilometri, cât va avea Autostrada Sudului, 70 vor traversa judeţul Teleorman. Şi să văd eu că vine cineva să ne spună nouă că nu este necesară autostradă pe sud şi o să-l invit să vină pe DN 6 şi să mergem şi în cursul dimineţii şi al după-amiezii, să vadă exact ce înseamnă trafic şi cât de importantă e autostrada”, a afirmat ministrul.

Cuc a explicat că studiul de fundamentare va fi finalizat la sfârşitul lunii iulie, în august va intra Hotărârea de Guvern pentru aprobare, iar în septembrie ”va fi scoasă atribuirea pentru firma care va veni să construiască”.

Ministrul a mai afirmat că un alt proiect deosebit de important este podul peste Dunăre între Zimnicea şi Svishtov, un obiectiv unde partea română a urgentat foarte mult construirea.

Ulterior, premierul Viorica Dăncilă a subliniat că ministrul Transporturilor trebuie să respecte termenele anunţate pentru Autostrada Sudului, iar dacă nu îţi îndeplineşte obiectivele la termen, atunci are o problemă.

”În momentul în care, public, ministrul Transporturilor a afirmat acest lucru, trebuie să respecte termenele. Dacă noi am cerut respectarea termenelor de către constructori, de către cei implicaţi, bineînţeles că şi domnul ministru are această obligativitate. Domnul ministru trebuie să îşi facă o foaie de parcurs şi să vină cu îndeplinirea obiectivului la termen. Dacă nu îndeplineşte obiectivul la termen şi a promis acest lucru, atunci şi dumnealui are o problemă”, a spus Dăncilă.