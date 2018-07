Răzvan Ciobanu, primele precizări cu privire la acuzațiile de deținere de droguri

Facebook.com

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a anunţat, într-un mesaj pe Facebook, după ce a fost audiat la DIICOT Ploieşti, că e suspect că ar deţine droguri de risc pentru consum propriu, pe care le-ar fi procurat de la oameni pe care nu i-a cunoscut vreodată.

"Pentru a nu sta în fiecare secundă la telefon, am să clarific aici: sunt suspect că aş deţine droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. Droguri pe care le-aş fi procurat de la nişte oameni pe care nu i-am întâlnit, cu care nu am vorbit şi pe care nu i-am cunoscut vreodată în această viaţă. Cam atât am de spus, îmi voi exercita dreptul de a mă apăra. Şi sunt genul de om care învaţă din greşelile trecutului", a scris creatorul de modă.

Răzvan Ciobanu a fost audiat, joi, la DIICOT Ploieşti, într-un dosar de trafic şi consum de droguri.

Potrivit unor surse judiciare, trei persoane au fost reţinute în acest dosar. De asemenea, cântăreţul de manele Elis Armeanca are calitatea de suspect, însă acesta nu a fost audiat.

