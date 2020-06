Răsturnare de situație în cazul vloggeriței bătute pe stradă. Ce arată imaginile de pe camere

Incidentul a cărei protagonistă a fost vloggerița Bianca Adam, care a povestit pe Youtube, că a fost bătută de un bărbat și nimeni nu i-a sărit în ajutor, a fost surprins de camerele de supraveghere.

Bianca Adam, autoarea unui jurnal video pe internet extrem de urmărit, pe care îl semnează cu numele Tequila, susţine că a fost bătută de un bărbat.

Vloggerița a povestit că bărbatul ar fi fost deranjat că tânăra i-ar fi rupt cu maşina o placă din marmură, montată în fața unei săli de sport, și a precizat că a folosit spray-ul cu piper, pe care îl avea în mașină, pentru că s-a simțit în pericol.

„Nu știu ce a fost în mintea lui, a sărit la bătaie, m-a împins, mi-a smuls telefonul din mână, Brandi l-a prins de umeri sau de mâini, eu am scos sprayul, el îl atacă pe Brandi în stânga mea, am venit și l-am sprayat. Nu știam cum se folosește prea bine, a sărit un pic și în Brandi, apoi am fugit, el a aruncat foarte tare cu telefonul meu și i-a spart capul lui Brandi. Am fugit în magazinul de lângă să cer ajutor”, a povestit Bianca Adam, vlogger.

Însă, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum vloggerița se folosește de spray-ul cu piper, după ce bărbatul îi smulge telefonul din mână, fără însă a o lovi.

În schimb, cei doi bărbați se contrau în acel moment.

După ce folosește spray-ul, cei doi tineri fug, în timp ce bărbatul care i-a smuls telefonul vloggeriței, intră într-un birou.

"Am stat o jumătate de oră să cer ajutor şi nimeni nu a reacţionat. M-am întors la locul incidentului, iar una din femeile angajate sau soţia lui mi-a făcut semn să vin spre spatele blocului. Mă trezesc cu el că iese cu un fier e 3 metri de construcţii, de se pune la baza blocului şi mi-l înfinge în picior. l-am blocat cu coapsa sau cu mâna. Am urlat de durere", a mai povestit Bianca Adam, pe contul ei de Youtube.

Incidentul s-a petrecut în oraşul Chiajna din Ilfov, cazul fiind preluat de poliție.