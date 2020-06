Mărturia terifiantă a vloggeriței Bianca Adam, bătută cu o rangă pe stradă: "Am urlat de durere"

Bianca Adam, autoarea unui jurnal video pe internet extrem de urmărit, pe care îl semnează cu numele Tequila, susţine că a fost bătută de un individ.

Bărbatul ar fi fost deranjat că tânăra i-ar fi rupt cu maşina o placă din marmură, montată în fața unei săli de sport. Fata a reuşit să filmeze cu un telefon mobil o parte din încăierare, iar cazul este cercetat acum de poliţie.

"Asta de aici? -Băi fratele meu, nu vezi cum e parcată mașina asta? Sunt eu chior sau tu? Ia uite-te aici în față cum e parcată mașina? -A venit așa. -Cum așa? Bă... -Nu mă atinge, du-te de aici! -Nu te ating că dacă te atingeam te băgam sub mașină, stai liniștită! -Ia, mai amenință un pic! -Bă nu mai filma!"

Bianca Adam, vlogger: „Nu știu ce a fost în mintea lui, a sărit la bătaie, m-a împins, mi-a smuls telefonul din mână, Brandi l-a prins de umeri sau de mâini, eu am scos sprayul, el îl atacă pe Brandi în stânga mea, am venit și l-am sprayat. Nu știam cum se folosește prea bine, a sărit un pic și în Brandi, apoi am fugit, el a aruncat foarte tare cu telefonul meu și i-a spart capul lui Brandi. Am fugit în magazinul de lângă să cer ajutor”.

Bianca Adam: Am urlat de durere

Incidentul descris de tânără s-a petrecut în oraşul Chiajna din Ilfov. Vloggerița povesteşte că tot scandalul a pornit după ce şi-a parcat maşina în faţa unei săli de sport.

Bianca Adam (Tequila), vlogger: „Era o placă de marmură de la rampa de intrare în sala. Am zis ok, dacă dumneavoastră credeți că eu am rupt, să vedem pe camerele din zonă.”

Tânăra le-a povestit fanilor ei - peste 1.600.000 - prin ce a trecut până a reuşit să contacteze poliţia.

Bianca Adam (Tequila), vlogger: "Am stat o jumătate de oră să cer ajutor şi nimeni nu a reacţionat. M-am întors la locul incidentului, iar una din femeile angajate sau soţia lui mi-a făcut semn să vin spre spatele blocului. Mă trezesc cu el că iese cu un fier e 3 metri de construcţii, de se pune la baza blocului şi mi-l înfinge în picior. l-am blocat cu coapsa sau cu mâna. Am urlat de durere"

Într-un final fata a fost ajutată de doi bărbaţi care au dus-o acasă şi au chemat poliţia.

Bianca Adam (Tequila), vlogger: Momentul când m-am văzut cu agresorul la poliţie a fost încă o traumă, pentru că el şi prietenii lui mă ameninţau de faţă cu poliţia."

Contactat de Ştirile PROTV, presupusul agresor nu a oferit până acum un punct de vedere. Cazul a fost preluat de procurorii din Buftea care au deschis un dosar penal pentru "distrugere", "loviri şi alte violente".