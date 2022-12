Răsplata a 100 de copii care trăiesc în centre de plasament. Au avut parte de prima lor ieșire la restaurant

Sunt copii care au ajuns în grija statului după ce au fost luați din familii în care abuzurile psihice şi fizice le distrugeau viețile.

La petrecerea organizată joi a participat și o copilă de numai 12 ani. A fost prima ei ieșire la restaurant. De trei ani, centrul i-a devenit casă și doar acolo se simte în siguranță.

Elevă: „Mama a divorţat de tata. S-au despărţit şi au venit şi m-au luat”.

Î: Ţi-e mai bine în centru decât acasă?

Elevă: „Da. Cu mama nu iau legătura, că nu am numărul ei”.

Î: În ultimii trei ani de câte ori te-a căutat?

Elevă: „De vreo trei ori”.

Gabriela are 24 de ani și a ajuns în centrul de plasament în urmă cu 10 ani.

Gabriela, studentă: „Sunt studentă la Asistență Socială, ultimul an şi am ales această facultate pentru că îmi doresc să fiu şi pe cealaltă parte de bancă, să ofer ceea ce am primit şi eu şi să facem o lume mai bună, cât şi cum putem”.

Astfel de evenimente festive le dau curaj tinerilor și speranța că se pot integra mai ușor în societate, spun asistenții sociali.

Lăcrămioara Ganea, asistent social, DGASPC Iași: „A fost realmente o adevărată surpriz[ pentru ei și pentru noi. Ne-am mobilizat cu toții, așa, ca la sfârșit de an. Îi ajută nu numai pentru că le-ar lipsi ceva, pur și simplu emoția, socializarea, comunicarea, oamenii din jur, mediul”.

Petrecerea a fost organizată de un ONG înființat de unul dintre tinerii care au crescut într-un centru social.

Ciprian Mihalcea, președinte Asociația Grupul Zâmbetul Nostru: „Avem copii din trei centre de plasament, copii şi cu dizabilităţi, copii cu rezultate bune la învăţătură. E o recompensă că au reuşit şi anul ăsta să treacă peste un an greu".

La finalul petrecerii, copiii au primit și tort.

Dată publicare: 30-12-2022 08:35