Raport oficial GRECO: România nu a respectat recomandările de prevenire a corupţiei

Organismul anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) arată într-un raport că România nu a respectat recomandările de prevenire a corupţiei

Este vorba despre recomandări de prevenire a corupţiei cu privire la parlamentari, judecători şi procurori, care, în opinia GRECO, au rămas la un nivel nesatisfăcător, în ciuda unor progrese şi reforme planificate aflate încă într-un stadiu incipient.

Potrivit unui document citat de Agerpres, GRECO concluzionează că România a implementat în totalitate doar 5 din cele 18 recomandări ce rezultă dintr-o evaluare din 2015 şi dintr-o procedură de evaluare ad-hoc a Regulii 34 lansate în 2017 cu privire la aspecte legate de reforma judiciară.

În ceea ce priveşte membrii Parlamentului, nivelul de implementare rămâne neschimbat, cu excepţia unor cerinţe procedurale, cu doar două din cele nouă recomandări implementate. Având în vedere importanţa acestor recomandări pentru prevenirea corupţiei în rândul parlamentarilor, GRECO subliniază că este necesară o acţiune mai hotărâtă pentru implementarea acestora.

În legătură cu prevenirea corupţiei cu privire la judecători şi procurori, în urma reformelor puternic criticate ale sistemului de justiţie penală (2017-2018) din România şi a deciziei GRECO de a aplica procedura sa ad-hoc, GRECO recunoaşte acum că au fost luate unele măsuri şi iniţiative mai promiţătoare sunt în curs care au potenţialul de a rectifica multe dintre neajunsuri.

Citește și Dăncilă: Sunt 14 state europene care nu au pus în practică tot ce scrie în raportul GRECO

Un proiect promiţător de lege privind statutul magistraţilor din România este în curs de desfăşurare şi este în prezent supus consultării publice. Acesta prevede o procedură mai transparentă şi criterii de evaluare mai obiective pentru numirea procurorilor în funcţiile cele mai înalte şi se ocupă de asemenea de răspunderea judecătorilor.

Un rol mai puternic pentru Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) în acest proces este încă necesar, iar implicarea puterii executive, adică a ministrului Justiţiei, în numirea sau revocarea celor mai înalţi procurori ar trebui diminuată pentru a asigura independenţa judiciară. De asemenea, trebuie stabilite criterii obiective şi clare, bazate pe merit şi calificare, pentru promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcţii superioare.

GRECO salută de asemenea consolidarea în continuare a competenţelor de supervizare ale CSM şi Inspecţiei Judiciare, precum şi desfăşurarea iniţiativelor de formare şi conştientizare ce vizează întărirea, consolidarea integrităţii judiciare şi asigurarea unor proceduri disciplinare mai uniforme şi rapide în sistemul judiciar.

GRECO a solicitat autorităţilor române să furnizeze un actualizare a măsurilor luate pentru implementarea recomandărilor aflate în aşteptare până cel târziu la 31 martie 2022.

Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) este un organism al Consiliului Europei care îşi propune să îmbunătăţească capacitatea membrilor săi de a lupta împotriva corupţiei prin monitorizarea respectării de către acestea a standardelor anticorupţie. El ajută statele să identifice deficienţele în politicile naţionale anticorupţie, fapt ce determină reformele legislative, instituţionale şi practice necesare. În prezent, acesta cuprinde cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, Belarus, Kazahstan şi Statele Unite ale Americii.

Cîţu: Raportul GRECO spune că suntem pe drumul cel bun

Premierul Florin Cîţu a afirmat, miercuri, că raportul GRECO arată că România este "pe drumul cel bun", iar actuala guvernare nu va mai "abuza" Legile Justiţiei.

"Tot raportul spune un lucru foarte important: suntem pe drumul cel bun. Această coaliţie este pe drumul cel bun şi trebuie să continue reformele pe care le-am început. În primul rând, am oprit răul şi am inversat efectele negative ale reformelor iniţiate în perioada 2017 - 2019. Acesta a fost primul lucru pe care l-am făcut. Am oprit ceea ce s-a întâmplat atunci. În acest moment, suntem în plin proces de reformă a Legilor Justiţiei, acestea se discută în coaliţie. Cred că mergem în direcţia cea bună, dar ceea ce pot să spun eu este că în această administraţie, în acest Guvern, Legile Justiţiei nu vor mai fi abuzate şi nu vom mai vedea ceea ce s-a întâmplat în perioada 2017 - 2019", a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.