Rafila: Căutăm o soluţie pentru introducerea în farmacii a Favipiravir. Astfel de medicamente sunt toxice

Shutterstock

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat marţi că se caută o soluţie pentru introducerea în farmaciile cu circuit deschis a unor medicamente antivirale precum Favipiravir.

Alexandru Rafila a avertizat însă că astfel de medicamente sunt toxice şi nerecomandate femeilor şi bărbaţilor care au vârsta fertilă.

"Am făcut multe lucruri, încercăm să facem multe lucruri Şi avem două sau trei categorii de medicamente antivirale. Este vorba despre medicamentele inovative - sunt două medicamente inovative (...) care sunt foarte avansate cu procedurile de autorizare la nivelul Agenţiei Europene. Ne-am întâlnit cu reprezentanţii ambelor companii şi am stabilit încheierea unor protocoale care să asigure, încă din primele momente ale disponibilităţii acestor medicamente, produsele pentru România. Şi am stabilit modul în care se vor achiziţiona", a declarat Rafila la Parlament, potrivit Agerpres.

El a subliniat că aceste medicamente, însă, nu se administrează tuturor celor care se infectează, ci pacienţilor care au anumiţi factori de risc şi la care complicarea infecţiei este posibilă.

În afară de aceste medicamente, a adăugat Rafila, mai sunt anticorpii monoclonali, care sunt în continuare foarte eficienţi faţă de varianta Delta, dar sunt mai puţin eficienţi faţă de varianta Omicron, şi se aşteaptă să se constate care vor fi produsele care se califică pentru această nouă variantă.

"Iar cea de-a treia categorie de antivirale - aşa-zis tradiţionale: Arbidol şi Favipiravir. Căutăm o soluţie pentru cel de-al doilea, dar aici avem o problemă legată de opiniile comisiei de specialitate de boli infecţioase ale Ministerului Sănătăţii, pentru că o procedură de emitere a unei autorizaţii pentru nevoi speciale a unui astfel de produs, trebuie să aibă în spate o documentare ştiinţifică a efectului favorabil al acestor medicamente. Pentru Favipiravir există un studiu, un singur studiu care demonstrează reducerea duratei bolii, dar nu cu influenţă asupra mortalităţii şi asupra cazurilor grave, iar pentru Arbidol, în ceea ce priveşte infecţia cu noul coronavirus, nu există niciun fel de dovadă ştiinţifică a efectelor acestora", a explicat ministrul.

Alexandru Rafila a adăugat că România este membră a UE şi, din această perspectivă, modul de autorizare şi de utilizare a medicamentelor în Uniune este strict reglementat.

"Cred că putem face paşi înainte, să existe în farmaciile cu circuit deschis Favipiravir - asta este ceea ce ne dorim. Noi am luat legătura şi cu producătorul de la Terapia Cluj, să încercăm să găsim o soluţie astfel încât el să fie disponibil şi în România. Dar, repet, aceste medicamente sunt medicamente care sunt toxice. De exemplu, pentru Favipiravir, trebuie foarte mult reţinere din partea femeilor aflate la vârste fertile - apropo de discuţiile care au existat legate de vaccin, care sunt fanteziste. De data asta, e o indicaţie clară atât pentru femeile aflate la o vârstă fertilă, cât şi pentru bărbaţi, pentru că sunt medicamente care pot avea anumite efecte care se numesc efecte teratogene", a menţionat ministrul Sănătăţii.