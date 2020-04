Raed Arafat: Creştere de număr de cazuri, fără discuţie va fi. Decese, din păcate vor fi

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri seară, că principalul partener al autorităţilor este populaţia, iar dacă oamenii nu respectă măsurile impuse se va ajunge la focare ce nu mai pot fi controlate, urmând a se impune noi restricţii.

Arafat spune că această pandemie trebuie să fie ”o lecţie serioasă” pentru toată lumea, majoritatea ţărilor fiind nepregătite. ”Această criză va trece, dar sper că lecţia va fi că trebuie să fim mai pregătiţi”, a spus Arafat.

”Actorul principal care este partenerul nostru este populaţia şi, dacă populaţia nu aplică măsurile, riscul e să apară focare pe care nu mai putem să le controlăm şi să ajungem la măsuri de carantinare mai dure pentru că nu s-au respectat unele măsuri. Măsurile de acum sunt foarte ok, am fost printre ţările care am luat măsuri din timp şi de aceea se prelungeste perioada cu numere mai mici de cazuri”, a declarat Ared arafat, vineri seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, pandemia trebuie să fie ”o lecţie serioasă pentru noi toţi”.

”Majoritatea ţărilor sunt nepregătite. Acum căutăm ventilatoare, injectomate, echipamente de protecţie. Astfel de discuţii au avut loc în grupul de lucru la NATO. (...) Anul trecut am avut un exerciţiu făcut la Bruxelles pe scenariul unei pandemii. În acest exerciţiu, concluzia a fost că nu suntem pregătiţi, că nu avem stocuri. Cu toate acestea, am găsit rezistenţă, oameni care nu înţelegeau de ce să cheltuim bani, milioane, pe stocuri, să cumpărăm echipamente şi să le ţinem stocate. Au început colegi care au spus că pentru pandemie ne trebuie numai vaccinul de ebola. Au spus că nu e cazul încă. Uitaţi-vă că acum fugim după echipamente”, a mai spus Arafat.

Secretarul de stat afirmă că ”această criză va trece, dar sper că lecţia va fi că trebuie să fim mai pregătiţi”.

„Creştere de număr de cazuri, fără discuţie va fi”

Raed Arafat a refuzat să facă o estimare a numărului de cazuri de infectare cu coronavirus pe care-l va înregistra România, dar a precizat că, din păcate, numărul de cazuri şi de decese va creşte. ”Autorităţile şi medicii vor face tot posibilul să prevină orice deces”, a spus Arafat, precizând că, până acum, creşterea numărului de cazuri s-a făcut destul de lin.

”Creştere de număr de cazuri, fără discuţie va fi. Decese, din păcate vor fi. Să vă dau cifre, nu voi face niciodată, chiar dacă circulă estimări. Estimările rămân estimări. Este posibil că, dacă întârziem unele măsuri, cifra să crească mai repede. Până acum am crescut destul de lin. Acum să vedem ce va fi. Măsuri s-au luat, avem semnale că nu toată lumea respectă măsurile, asta e cel mai grav”, a spus Raed Arafat.

Arafat a precizat că autorităţile şi medicii ”vor face tot posibilul să prevină orice deces”.

Secretarul de stat a precizat că cea mai mare problemă este lipsa ventilatoarelor, câutându-se în permanenţă soluţii, mai ales după ce unele achiziţii antamate nu au putut fi duse la bun sfârşit din varii motive.

Arafat a precizat că au fost găsite în ţară, la diferite spitale, 190 de ventilatoare cu defecţiuni, care vor fi reparate şi o parte dintre ele vor putea fi folosite. De asemenea, s-au identificat 130 de ventilatoare la maşinile mai vechi de ambulanţă, urmând a fi reparate şi parte dintre acestea.

”Toate eforturile se depun să dăm medicilor ce le trebuie. Ieri au venit măsti, urmează 100.000 combinezoane din Coreea de sud. (...) Mai e un aspect, nu toţi au nevoie de cea mai înaltă protecţie. Cei care au nevoie de echipamentele cele mai performante sunt cei care sunt în directă relaţie, ambulanţă, UPU, infecţioase. Ăsta este nivelul zero, dar când auzi că persoana care curăţă pe jos, care duce tava, vor echipament şi mască. Nu o zice Arafat, o zic alţi specialişti internaţionali. Cel care generează aerosoli, într-adevăr poate să ducă la infectare”, a mai declarat Arafat.

Potrivit acestuia continuă să vină echipamente.

”Nu ne vom opri, sunt convins că vom avea sprijinul Guvernului, chiar dacă efectul se va diminua. Nu ştim ce urmează, nu ştim că nu va reveni virusul”, a mai spus arafat.