Raed Arafat anunţă că va contesta decizia de anulare a ordinului prin care a fost prelungită carantina la Timişoara

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, anunţă că va contesta decizia de anulare a ordinului de prelungire cu 72 de ore a carantinei pentru Timişoara, pronunţată vineri de Curtea de Apel Bucureşti.

El spune că aşteaptă motivarea instanţei cu privire la acest aspect, dar mărturiseşte că, dacă ar da timpul înapoi, ar lua aceeaşi decizie, transmite News.ro.

„Nu este definitiv, încă mai avem Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. S-a mai întâmplat să fie ceva anulat la Curtea de Apel şi câştigat la Înalta Curte. Fără nicio discuţie (că va ataca sentinţa - n.r.) şi eu vreau să explic aici: motivul pentru care am luat decizia să semnez ordinul temporar, pentru că era un ordin cu limită clară, 72 de ore, pentru a găsi o soluţie, dacă nu se găsea soluţia erau 72 de ore, înceta ordinul şi înceta orice carantină la Timişoara. Motivul pentru care l-am luat este pentru că era o primă dată, un lucru fără precedent într-un Comitet pentru Situaţii de Urgenţă să se pună sub semnul întrebării şi să se forţeze chiar împotriva recomandării autorităţilor sanitare şi de către persoane care nu sunt în domeniu", a afirmat Raed Arafat, vineri seară, la Digi 24.

Medicul a precizat că ordinul, care nu mai are efect la momentul pronunţării instanţei, a fost semnat în condiţiile în care mai mulţi colegi ai săi din Timişoara au arătat că situaţia este „foarte gravă” şi că „nu mai fac faţă”, iar pe de altă parte „se discută despre soluţii inteligente”, pe care însă nimeni nu le „punea pe masă”.

„Atunci decizia mea era să nu pierdem cele 14 zile care totuşi au mers până atunci şi am prelungit cu trei zile să las timp să se gândească lumea şi să se reîntrunească Comitetul, sau să găsim o soluţie. Comitetul s-a reîntrunit şi au luat decizia prelungirii, cu două treimi din voturi, şi s-a prelungit carantina până joia viitoare, deci eu consider că măsura pe care am luat-o, din punct de vedere al impactului pe carantină şi pe continuarea carantinării, care consider că era necesară, cred că măsura era corectă. Dacă din punct de vedere al procedurii legale, al legalităţii, au fost probleme, o să vedem care este motivaţia instanţei şi clar că acest lucru o să învăţăm din el şi dacă sunt aspecte care noi considerăm şi cu siguranţă o să mergem la recurs, că trebuie explicate unei instanţe de nivel mai înalt, acest lucru o să îl facem şi asta va fi la ÎCCJ”, a adăugat Arafat.

El a precizat, răspunzând unei întrebări, că aşteaptă motivaţia instanţei, arătând că până la o decizie definitivă este redusă „posibilitatea de a face acest demers" în alte situaţii similare cu cea din judeţul Timiş.



„Dacă acum s-ar întoarce timpul înapoi, cred că aş lua aceeaşi decizie, fără nicio discuţie. Intenţia era una de a proteja, nu de a veni în acord cu populaţia şi cu autorităţile”, a adăugat el.

Răspunzând unei întrebări, Raed Arafat a afirmat că s-a consultat cu superiorii săi pe linie guvernamentală înainte de a lua acea decizie.

Ordinul prin care şeful DSU, Raed Arafat, a decis să prelungească restricţiile la Timişoara cu trei zile în perioada 22- 24 martie, peste hotărârea luată de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş sâmbăta trecută, care oprise carantina, a fost anulat de Curtea de Apel Bucureşti.

Decizia instanţei poate fi contestată în termen de două zile de la primirea înştiinţării.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a reacţionat după ce instanţa de judecată a anulat ordinul şefului DSU, Raed Arafat, de prelungire a carantinei la Timişoara, în perioada 22-24 martie, spunând că observă „tot mai multe erori de judecată în ultima perioadă". Nica a declarat că timişorenii aşteaptă scuze de la Raed Arafat.