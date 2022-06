Radiografii pulmonare gratuite pentru localnicii dintr-o comună din Gorj

Shutterstock

Sute de oameni dintr-o comună din Gorj își fac zilele acestea radiografii la plămâni.

Nu pentru că localitatea ar fi bântuită de vreo molimă necruțătoare, ci pentru că acolo a poposit o caravană de la Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București.

Specialiștii le asigură localnicilor radiografii gratuite, mai ales că după pandemia de Covid-19 mulți vor să afle care le este starea de sănătate.

Pentru localnicii din comuna Bălești, vestea efectuării gratuite a radiografiilor pulmonare a picat cum nu se poate mai bine. Majoritatea sunt oameni în vârstă, cărora le este dificil să meargă la Târgu Jiu pentru investigații de specialitate.

Localnic: „Am aflat că sunt gratis, am fost înștiințați acasă. Am probleme cu plămânii și la inimă am un cardiostimulator. E mai ușor, nu mă mai duc la policlinică.”

Localnic: „Cu plămânii cred că e bine. Eu nu am fumat, nu beau cafele, nu sunt bețiv, sper să fie bine, dar am lucrat în mediu toxic la Sadu.”

Reporter: La uzină?

Localnic: „Da, la uzină.”

Specialiștii încearcă să descopere din timp potențiale cazuri de tuberculoză, dar sunt luați în vedere și pacienții care au suferit de Covid-19.

Localnic: „Am avut, dar nu am simțit nimic. Când m-am dus la niște analize, am avut niște probleme. Au observat că am avut Covid, dar nu s-a întâmplat nimic.”

Laurențiu Trofin, asistent radiolog: „Pot exista simptome, transpirație, tuse, dureri în piept și, chiar dacă nu sunt simptome, e bine să facă radiografie. Chiar dacă există, Doamne, ferește, vreo altă afecțiune, se poate depista din timp. E recomandat să se facă radiografie, mai ales dacă au avut Covid.”

Au fost şi localnici care au avut probleme pentru că în acte aveau domiciliul în alte localități.

Mădălin Ungureanu, primar comuna Bălești: „Pentru examenul paraclinic din momentul de față avem peste 250 de persoane înscrise numai în partea asta a comunei, urmând să avem și în partea de nord a comunei, pentru satele Găvănești, Stolojani, Cornești, unde vor urma ca examenele să fie joi și vineri, săptămâna asta.”

Săptămâna viitoare, caravana se va muta într-o altă localitate. Programul este derulat cu finanțare europeană şi va dura până în primăvara anului viitor.