Protest la Galați. Oamenii cer mărirea pensiilor cu 40%. "Nu avem timp de aşteptat"

În Galați, vârstnicii au ieșit în stradă și au cerut majorarea pensiilor conform legii lăsate moștenire actualei guvernări de PSD.

Aproape 100 de persoane au protestat în fața Prefecturii și au solicitat ca mărirea să fie de 40 de procente. Cei mai mulți dintre ei spun că trăiesc de pe o zi pe alta cu banii încasaţi în prezent.

- Luaţi poziţie, nu staţi aşa, ca nişte mămăligi. Nu staţi ca nişte mămăligi, luaţi poziţie, domnule.

- Hai la bătaie, ciomegi, furci.

- Nu la bătaie, tre să luăm poziţie democratică.

Oamenii au scandat lozinci la adresa tuturor partidelor de la guvernare. Unii dintre ei au fluturat cupoanele de pensie.

Bărbat: După 50 de ani de muncă. Am 66 de ani. De la 15 ani am muncit în Galaţi. Am făcut muncă patriotică, că aşa ne ducea.

Reporter: Şi cât aveţi pensia?

Bărbat: Uite colea, 1.370 de lei.

Bărbat: "Cum se poate cu o mână de bani să avem şi pentru lumina, telefon, draci, întreţinere? Ei ne împing la furt, la jaf."

O delegație a primit acces la prefectul județului Galaţi, care le-a promis că lista de revendicări va fi adusă la cunoștința Guvernului.

Toader Cristea, Alianţa Europensionarilor Galaţi: "Noi vrem 40 la sută. 40 la sută pentru că noi nu avem timp de aşteptat. Noi nu avem timp nici până mâine. Mor 3.600 de pensionari pe an."

Pensionarii din Galaţi vor protesta și săptămâna viitoare, când speră să li se alăture şi membrii altor organizaţii din ţară. În prezent, Curtea Constituțională a trimis legea înapoi în Parlament, pentru a fi modificată.