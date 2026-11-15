Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) a lansat un apel la mobilizare, cerând agricultorilor să organizeze acțiuni direct în ferme pentru a-și apăra interesele și a transmite un semnal clar către București și Bruxelles, transmite Agerpres.

Mișcarea vine în contextul în care propunerile privind viitorul buget european ridică semne de întrebare majore legate de competitivitate, securitate alimentară și dezvoltarea rurală. „Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) face apel la fermierii şi cooperativele agricole din România să participe la această mobilizare europeană, prin acţiuni organizate direct în ferme, pentru a transmite un mesaj comun şi puternic către factorii de decizie de la Bucureşti şi Bruxelles: NO CAP CUTS - FĂRĂ TĂIERI DIN PAC! Acţiunile iniţiate de fermierii irlandezi, susţinute de organizaţiile europene Copa-Cogeca, demonstrează că vocea agricultorilor poate fi auzită şi din mijlocul câmpurilor, din fermele zootehnice, din solarii, sere, livezi şi din toate locurile în care se produce hrana Europei”, se arată într-un comunicat al AAC.

Reprezentanții organizației avertizează că tăierile bugetare, suprapuse peste costurile de producție în creștere și schimbările climatice, ar putea compromite activitatea agricolă. „Reducerea finanţării agricole, în condiţiile creşterii costurilor de producţie, ale schimbărilor climatice şi ale presiunii tot mai mari asupra producătorilor, riscă să afecteze grav capacitatea fermierilor europeni de a continua să producă. AAC susţine menţinerea Politicii Agricole Comune ca politică europeană distinctă, cu un buget propriu, predictibil şi adecvat nevoilor agriculturii, păstrarea celor doi piloni de finanţare şi alocarea unor fonduri suficiente pentru susţinerea veniturilor fermierilor, investiţii şi dezvoltare rurală”, subliniază AAC.

«NO CAP CUTS!»

Pentru România, miza financiară este una uriașă. Alianța cere autorităților de la București să negocieze ferm la nivel european pentru a asigura resursele necesare supraviețuirii sectorului. „În acest context, Alianţa reafirmă necesitatea unui buget echitabil pentru PAC 2028-2034, precum şi a unei alocări corespunzătoare pentru agricultura României. Mai mult, AAC transmite un mesaj ferm: fermierii români nu vor accepta reduceri ale fondurilor europene destinate agriculturii, nici în ceea ce priveşte subvenţiile directe, nici în privinţa finanţărilor pentru investiţii. Agricultura României are nevoie atât de sprijin pentru venituri, cât şi de finanţări consistente pentru investiţii, iar cele două componente nu trebuie puse în competiţie una cu cealaltă, iar acest lucru se poate preveni doar dacă România va obţine în perioada 2028-2034 o alocare de minimum 23 miliarde euro pentru Agricultură în cadrul celor doi piloni: Pilon I - plăţi directe şi Pilonul II - investiţii”, transmit reprezentanții organizaţiei.

Pentru a da amploare protestului, fermierii din toate județele, indiferent de mărimea exploatației sau de sectorul în care activează, sunt îndemnați să afișeze mesaje pe utilaje, câmpuri, sere sau spații de depozitare. „Îi încurajăm pe fermieri să realizeze fotografii şi videoclipuri cu mesaje precum «FĂRĂ TĂIERI DIN PAC!», «NO CAP CUTS!» sau «AGRICULTURA ARE NEVOIE DE UN BUGET PUTERNIC!» şi să le distribuie pe reţelele de socializare, utilizând hashtagurile comune ale campaniei”, se mai arată în comunicat. Prin această campanie, marcată de hashtagurile #NOCAPCUTS și #FARATAIERIDINPAC, agricultorii români doresc să demonstreze alături de colegii lor din statele membre UE nevoia de continuitate în producția de hrană.