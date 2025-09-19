Prosumatorii care își cumpără și baterii de stocare se înmulțesc pe zi ce trece. Investiția medie e de 20.000 de lei

Numărul prosumatorilor care și-au montat baterii de stocare a crescut cu 50% într-o singură lună. La finalul lunii iulie, peste 20.000 de gospodării și firme aveau astfel de sisteme, potrivit Autorității Naționale de Reglementare.

În România sunt aproape un sfert de milion de prosumatori , iar dintre aceștia, 19.000 sunt persoane fizice care și-au instalat și baterii pentru a stoca energia produsă în orele de vârf.

Investiții în stocarea energiei

O astfel de investiție costă, în medie, în jur de 20.000 de lei. Pentru o casă care consumă 500-600 de kilowați pe lună, este nevoie de o baterie cu o putere de peste 15 kilowați. Specialiștii spun că pentru eficiență maximă, puterea de stocare ar trebui să fie de patru ori mai mare decât cea instalată în panouri, dar dimensiunea optimă depinde de obiceiurile de consum ale fiecărei gospodării.

Bateria poate reduce consumul din rețea până la zero, oferă protecție în cazul penelor de curent și, în același timp, scade presiunea asupra sistemului energetic național.

Creșterea cu 50% a numărului de cumpărători de baterii într-o singură lună vine și pe fondul scumpirii curentului electric, de la 1 august, odată cu eliminarea plafonării.

