Proiectul „fermelor de energie” din Marea Neagră a fost redactat. Când ar putea funcționa primele astfel de centrale

Proiectul de lege pentru astfel de investiții a fost deja scris de ministerul Energiei, și așteaptă să fie adoptat. Potențialul zonei este uriaș, spun specialiștii, însă România este deja în întârziere cu legislația.

Însă, ținând seama de durata normală a lucrărilor, abia spre finele deceniului am putea vedea primele centrale eoliene pe mare, care să ne aducă energie mai ieftină.

După turbinele eoliene montate în zona Dobrogei, vom vedea instalații similare și în largul mării, potrivit unui proiect de lege scris la Ministerul Energiei.

Potrivit proiectului, spre finalul anului 2025 vom avea stabilite perimetre în Marea Neagră unde să fie ulterior amplasate instalațiile eoliene - fixe și plutitoare. Licitațiile pentru amplasarea fermelor de vânt ar urma să fie făcute în 2027. Potențialul este unul uriaș, apreciază Banca Mondială. Am putea vedea parcuri eoliene cu o capacitate de 75 GW, de peste trei ori mai mult decât toate capacitățile producere de electricitate de care dispunem acum, din care centralele hidro și cele pe cărbune înseamnă mai bine de jumătate.

Eugenia Gusilov, expert în energie: „Producem mai puțin pe cărbune și am produs foarte mult pe hidro, adică am avut un an hidrologic bun și asta s-a văzut în producția de electricitate, pe altă parte avem și aportul de fotovoltaice la nivel micro.”

Specialiștii spun că energia produsă de vânt va aduce economii în facturile consumatorilor, deşi nu prea curând. Legea care va permite investițiile în eoliene pe mare este deja în întârziere, deși este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Cristina Prună, deputat USR, Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților:

„Proiectul de lege spune că în Marea Neagră putem instala 3 GW până în 2035, asta înseamnă destul de puțin, un studiu independent arată că putem instala 5 GW până în 2030. Întârzierea înseamnă oportunități ratate în termeni de business și capital străin care ar putea veni în România.”

Un proiect de lege similar, depus în 2022, este blocat în Parlament. Noua lege ar putea fi adoptată abia la toamnă.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 20-07-2023 08:17